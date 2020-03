Kreis Herford richtet vorsorglich Corona – Bürgertelefon ein

Kreis Herford. Nach wie vor ist der Kreis Herford ohne einen bestätigten Coronavirus- Fall. In den Arztpraxen und im Gesundheitsamt mehren sich dennoch besorgte Anrufe. Deshalbrichtet derKreis He rford nun , neben der Hotline des Landes NRW, auch ein eigenes Bürgertelefon für Informationen zum Coronavirus ein .Unter der Rufnummer 05221 –13 1500 können sich Bürger innen und Bürger ab morgen, Donnerstag mittag den 05.03.2020 mit Fragen zur Coronaviren- Infektionen direkt an die Kreisverwaltung Herford wenden. Das Bürgertelefon ist wochentags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.„Wir wollen zum einen ein verlässlicher Ansprechpartner für die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger im gesamten Kreis Herford sein, möchten aber die Rathäuser in den Städten und Gemeinden und unsere Ämter von den zunehmenden Anfragen aus der Bevölkerung entlasten. So können wir die Anrufe bündeln und auch schneller beantwort en“, erklärt Landrat Jürgen Müller.

Neben und außerhalb der Geschäftszeiten des Bürgertelefons des Kreises Herford gibt es auch weitere Hotlines, an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können. Wer eine gesundheitliche Beratung bezüglich des Coronavirus braucht und fürchtet sich angesteckt zu haben oder seinen Hausarzt telefonisch nicht erreicht, kann sich telefonisch an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Die Hotline ist erreichbar über die Telefonnummer 116117. Auch das NRW Gesundheits -Ministerium hat eine Coronavirus- Hotline geschaltet: (0211) 855 47 74. Der Kreis Herford informiert außerdem aktuell auf seiner Internetseite (www.kreis- herford.de) über die aktuelle Situation im Kreisgebiet. Hier finden sich auch Links zu wichtigen Institutionen, die über Corona-Infektionen- und wie man sie verhindern kann – informieren: Allgemeine Informationen finden sich unter • Robert – Koch – Institut www.rki.de • Paul Ehrlich Institut https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-node.html• Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales www.mags.nrw/coronavirus• Auswärtige Amthttps://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-/2296762