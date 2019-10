Krebsberatungsstelle des Kreises Herford veranstaltet Schnupperseminar Â»LachyogaÂ«

Kreis Herford. Lachen ist gesund! Lachen macht glücklich! Lachen beugt Stress vor! Diese Volksweisheiten sind wohl jedem bekannt. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unser Gehirn nicht zwischen „echtem“ und „künstlichem“ Lachen unterscheiden kann, sondern allein auf die Muskelaktivitäten reagiert – Glückshormone werden ausgeschüttet und gleichzeitig wird die Produktion der Stresshormone gehemmt, wodurch Stressempfinden und Anspannung enorm verringert werden und Entspannung eintritt.

Die Krebsberatungsstelle des Kreises Herford lädt Krebsbetroffene und interessierte Angehörige am 29. Oktober um 16 Uhr zu einem Schnupperseminar „Lachyoga“ in den Sitzungsraum des Personalrats, Personalwohnheim am Klinikum Herford ein. Erika Gieselmann, Leiterin der Herforder Frauenselbsthilfegruppe sowie Krebs-und Lachyogatrainerin, wird darüber referieren, warum Lachen so gesund ist, was Lachyoga beinhaltet und wie auch in schwierigen Zeiten, z.B. bei der Bewältigung einer Krebserkrankung, das Lachen wieder einen größeren Stellenwert im Alltag einnehmen kann. Zudem wird sie einfache Lachyoga-Übungen anleiten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Krebsberatungsstelle bittet um Anmeldung unter der Rufnummer 05221-942605.