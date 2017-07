Krebsbehandlung auf höchstem Niveau

Gütersloh . Krebserkrankungen nehmen zu und gehören immer noch zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Jährlich erkranken auch im Kreis Gütersloh viele Menschen neu. Im Klinikum Gütersloh hat sich deshalb ein interdisziplinäres Team aus Klinikärzten, niedergelassenen Fachärzten, Hausärzten, Fachpflegekräften, Psychoonkologen und anderen Gesundheitsprofessionen im Onkologischen Zentrum zusammengeschlossen, um Tumorerkrankungen umfassend zu behandeln und Patienten in jeder Phase ihrer Erkrankung professionell zu betreuen. Das Onkologische Zentrum sowie das Darmkrebs Zentrum, welches sich auf die Behandlung bösartiger Tumore im Darm spezialisiert hat, haben nun erneut die hohen fachlichen Anforderungen der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) erfüllt und die uneingeschränkte Empfehlung der DKG erhalten.

Das Onkologische Zentrum wurde 2014 erstmals von der DKG zertifiziert, das Darmkrebs Zentrum Gütersloh bereits 2011. Zur Einhaltung der medizinischen, fachlichen und qualitativen Anforderungen an die zertifizierten Zentren werden regelmäßig die Abläufe und Strukturen, das qualifizierte ärztliche und pflegerische Personal sowie die Zusammenarbeit der Partner durch das von der DKG beauftragte unabhängige Institut Onkozert überprüft. Die Auditoren stellten dem Klinikum auch in diesem Jahr ein hervorragendes Zeugnis aus: Sie hoben insbesondere die seit Jahren konstant hohe Behandlungsqualität und die gute interdisziplinäre Zusammenarbeit hervor. „Trotz der mittleren Größe des Hauses können wir im Klinikum Gütersloh eine erstklassige Behandlung auf sehr hohem Niveau anbieten: Die enge Verzahnung der einzelnen Partner und die Tatsache, dass wir alle nötigen Schritte der Behandlung hier vor Ort anbieten, sind der Garant einer optimalen Diagnostik, Therapie und Nachsorge für unsere Patienten“, erläutert PD Dr. Gero Massenkeil, Leiter des Onkologischen Zentrums. „Wir freuen uns sehr über dieses positive Ergebnis, das ein Beleg dafür ist, wie ernst alle Beteiligten die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in unserer Region nehmen.“

In den Zentren werden alle neuen Tumorerkrankungen und wichtige Veränderungen im Krankheitsverlauf in der wöchentlich stattfindenden interdisziplinären Tumorkonferenz von einem Team aus Ärzten verschiedener Fachdisziplinen diskutiert. Unter Einbeziehung der Angehörigen wird gemeinsam für den Patienten die beste Behandlungsmöglichkeit ausgewählt. Hierbei profitieren die Krebspatienten von der Expertise der Fachärzte des Klinikums und der kooperierenden niedergelassenen Ärzte, vor allem in der langjährig etablierten onkologischen Schwerpunktpraxis Gütersloh und der Praxis für Strahlentherapie sowie den Praxen der beteiligten Urologen und Gynäkologen. Durch die Teilnahme des Klinikums an deutschlandweiten und internationalen Studien können die Patienten zudem an den neuesten medizinischen Fortschritten teilhaben. Darüber hinaus wird den Tumorpatienten eine psychoonkologische Betreuung durch qualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Psychologie, Psychotherapie, Sozialarbeit und Hospizdienst angeboten. „Mit unserer umfassenden Behandlung möchten wir die Heilungschancen der Patienten mit onkologischen Erkrankungen sowie ihre Lebensqualität kontinuierlich verbessern und dabei die Bedürfnisse der Patienten nach optimaler fachlicher und menschlicher Versorgung in den Mittelpunkt stellen“, so Dr. Massenkeil.

Das Onkologisches Zentrum am Klinikum Gütersloh

In einem onkologischen Zentrum werden verschiedene Tumorarten unter einem Dach interdisziplinär behandelt, während Organtumorzentren auf einzelne Krebserkrankungen spezialisiert sind. Das Onkologische Zentrum Gütersloh fasst als Dachorganisation die bestehenden Organtumorzentren und weitere onkologische Bereiche des Klinikum Gütersloh zusammen. Dazu gehören das Darmkrebs Zentrum, das Prostatakarzinom Zentrum, das Kooperative Brustzentrum am Klinikum Gütersloh und das Gynäkologische Krebszentrum. Insgesamt gibt es 22 Onkologische Zentren der Deutschen Krebsgesellschaft in Nordrhein-Westfalen, in Ostwestfalen-Lippe hat das Klinikum Gütersloh mit der Zertifizierung ein Alleinstellungsmerkmal.