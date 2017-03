Kreativität und Individualität statt Massenware CREATIVA 2017

Levi-Strauss-Ausstellung

In Zusammenarbeit mit dem Levi-Strauss-Museum ist auf der CREATIVA 2017 wieder eine besondere Ausstellung zu sehen. Dort haben die Besucher die Möglichkeit, in die Welt der berühmten Jeans- Hose einzutauchen. Beim Bestaunen der Ausstellung „Be part of the legend“ kommen nicht nur Liebhaber der Marke Levi’s auf ihre Kosten. Unter dem Motto „Pimp my Jeans“ zeigt die CREATIVA zudem, wie die eigene Lieblingsjeans individuell „gepimpt“ werden kann. Egal, in welchem Stil – Punk oder Rock, Pop oder Indie, Hipster oder Hippie – das Portfolio hält bestickte Flicken, Retro-Aufnäher, personalisierte Monogramme, Nieten und vieles mehr bereit. Die Workshops werden von Studierenden der Universität Paderborn, Fakultät für Kulturwissenschaften / Fach Textil, durchgeführt.

„Manege frei“ für den Bastelzirkus

Der Bastelzirkus in Halle 8 präsentiert hochkarätige Kreativ-Jongleure: Zahlreiche Anbieter der Kreativ-Branche zeigen in ihren Workshops, welche Trends und Neuigkeiten es in den Bereichen Basteln, Papier und Home Deko gibt.

Regional kreativ sein

In Halle 7 stellen unter dem Motto „Regional KREATIV SEIN!“ Vereine und Gruppen aus Dortmund und Umgebung ihre kreativen und nachhaltigen Netzwerke vor.

Bildende Kunst – Hobbyclub Do-Scharnhorst: Die Mitglieder des Vereins sind täglich auf der CREATIVA, um die verschiedensten Techniken der Malerei zu zeigen. Selbstverständlich dürfen die Besucherinnen diese Techniken selbst ausprobieren.

Die Patchwork Gilde Deutschland e. V.: Die Gilde fördert und pflegt das Patchwork-, Quilt- und Textilkunsthandwerk. Sie hat im In- und Ausland rund 6.000 Mitglieder und kümmert sich um Ausstellungen, Kurse, Weiterbildung, Nachwuchsarbeit und Wettbewerbe.

Origami Deutschland: Origami macht zu jeder Jahreszeit Spaß. Origami Deutschland ist auf der CREATIVA mit einem Messestand unter dem Motto „Vier Jahreszeiten“ vertreten.

Dortmunder Herzkissen: Seit 2010 näht der Verein Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Beim Workshop kann jeder mitmachen.Zur CREATIVA 2017 bietet der Verein wieder eine kleine Nähaktion an: Vorgesehen ist, mit Interessierten Portkissen zu nähen.

StrickCafe Unna: Die Gruppe tauscht sich über die eigenen Strickprojekte aus, und die Mitstrickerinnen unterstützen sich gegenseitig. Gerne dürfen CREATIVA-Besucherinnen „Problem- Strickstücke“ mitbringen. Auch Anfängerinnen, die stricken oder häkeln lernen möchten, sind herzlich willkommen. Auf der CREATIVA 2017 können alle Teilnehmerinnen die Gruppe des StrickCafes bei der Herstellung von „Mini-Deckis“ (70 x 100 Zentimeter) für schwer traumatisierte Flüchtlingskinder unterstützen. Wer Lust hat, kann gern ein kleines Teil stricken. Später werden die Werke zu einer Decke zusammengefügt.