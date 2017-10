Kreativer Kunstmarkt 04. bis 05.11.2017 im Hotel Aspethera

Paderborn.…mit einem „Hauch von Weihnacht“ lädt die Handwerkskunst-Paderborn unter der Leitung von Verena Altenberend wieder herzlich zur Ausstellung am 04. und 05.11.2017, ins Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn, ein. Mit 42 Künstlern- und Künstlerinnen aus der Region wird der Markt so groß wie noch nie. Aufgrund der vielen Anfragen werden weitere Räume für Liebhaber- und Liebhaberinnen ausgefallener und in Original-Handarbeit gefertigter Handwerkskunst geöffnet. Chices, Schönes, Nützliches sowie Geschenke aus unterschiedlichen Materialien und Bereichen, nicht nur für die Weihnachtszeit, kann bei freiem Eintritt bestaunt und natürlich auch erworben werden. Die Mitglieder der Handwerkskunst-Paderborn freuen sich auch dieses Mal sehr über viele neue Künstlerinnen- und Künstler mit ihren kreativen Ideen. Die Ausstellung ist jeweils Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls durch das Hotel Aspethera gesorgt.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.handwerkskunst-paderborn.blogspot.com

Bild: ©Handwerkskunst-Paderborn