Kreativen Austausch fördern – Spendenübergabe an das Projekt „Runder Teppich“

Kreis Lippe.Das Integrationsprojekt „Runder Teppich“ hat einen weiteren Förderer gefunden: Christina Haberbeck, Künstlerin und Unternehmerin, unterstützt das Projekt des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Lippe (KI) mit einer großzügigen Spende. Außerdem möchte Haberbeck den Frauen dabei helfen, sich künstlerisch auszudrücken: „Spannend ist, dass wir viele engagierte Frauen aus unterschiedlichen Kulturen beisammen haben. Diesen Austausch möchte ich mit Hilfe der Malerei weiter fördern“, erklärt Haberbeck. Unter dem Motto „Leben in einer multikulturellen Gesellschaft“ soll eine Collage entstehen, die am zweiten Jahrestag des Projekts im Juli veröffentlicht werden soll. Sabine Beine, Leiterin des Fachbereichs Integration, zeigte sich begeistert über das Engagement: „Mit Christina Haberbeck haben wir eine wertvolle Unterstützerin für das Projekt gefunden: Und das nicht nur finanziell, denn dank ihres Einsatzes können wir den Teilnehmerinnen des Rundes Teppichs jetzt auch verschiedene Formen des Austausches bieten.“

Das Projekt „Runder Teppich“ wird vom kommunalen Integrationszentrum des Kreises Lippe angeboten und richtet sich an Mütter und Väter mit und ohne Migrationshintergrund. Die Selbsthilfegruppe soll den Austausch zwischen den Kulturen anregen und dazu einladen, sich gesellschaftlich stärker zu beteiligen. Die Teilnehmer haben außerdem die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen. Verschiedene Gruppen für Frauen haben sich schon in Horn-Bad Meinberg, Leopoldshöhe, Schieder und Lage gebildet. Auch eine Gruppe für Väter und Großväter wird nun in Horn-Bad Meinberg angeboten.

Weitere Informationen zum „Runden Teppich“ gibt es bei Margit Monika Hahn unter 05231/621025 oder unter margit.hahn@kreis-lippe.de.

BUZ: Sabine Beine (links) und Margit Monika Hahn (rechts) bedanken sich bei Christina Haberbeck mit einer Puppe, die von den Frauen des Runden Teppichs hergestellt wurde.