Kreativ in den Osterferien – Ferienwerkstätte im Marta

Herford. In den Osterferien sind auch in diesem Jahr Kinder eingeladen an ausgewählten Terminen im Marta Herford kreativ zu werden. In den unterschiedlichen Ferienwerkstätten am 05. und 06.04. wird mit Farben, Papier oder mit Recyclingprodukten experimentiert. Die Kosten für die Workshops betragen jeweils 18€ inklusive Material und einem Snack. Die Werkstätten sind jeweils von 10.00 – 14.00 Uhr geöffnet und für alle Kinder ab 6 Jahren offen. Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Kinder begrenzt, sodass eine Anmeldung bis sieben Tage vor dem jeweiligen Termin per E-Mail (bildung@marta-herford.de) oder telefonisch unter 05221 99443015 notwendig ist.