Kreativ im Quartier

Projekt #kreativquarantäne geht an den Start

Minden. Jetzt sind Osterferien – aber leider fallen momentan viele Veranstaltungen, Ferienspiele und Treffen aus. Gleichzeitig gibt es durch die Corona-Schutzmaßnahmen die Hoffnung auf positive Entwicklungen. Man kann jetzt den Blick auf Dinge richten, die wichtig sind, die Spaß machen, die inspirieren und für die man dankbar ist. Und dafür hat das Quartiersmanagement gemeinsam mit dem Kulturbüro die Aktion #kreativquarantäne ins Leben gerufen. Jung und Alt sind aufgefordert sich mit ihren Ideen und Gedanken kreativ auseinanderzusetzen. Das können ganz unterschiedliche Kunstwerke sein – ein gemaltes Bild, ein Foto, ein gesungenes Lied, ein geschriebenes Gedicht oder ein kleiner Smartphone-Film. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

„Das Projekt ist ein Gemeinschaftswerk, das den Mindenern in dieser herausfordernden Zeit Mut machen soll“, unterstreicht die Leiterin des Quartiersmanagements Ute Hildebrandt. Das Projekt „Kreativquarantäne“ geht jetzt an den Start. Wenn die Begegnungs- und Kulturräume, die Quartiersbüros und das Begegnungszentrum wieder öffnen können, planen wir eine gemeinsame Ausstellung, sagt Marie Osterbrock vom Kulturbüro. Im Vorfeld wird aus den Kunstwerken ein kleiner Film gestaltet. Über Instagram #kreativquarantäne sollen Ideen gesammelt und ausgetauscht werden.

Die gestalteten Bilder, Fotos, Geschichten können per E-Mail an quartiere@minden.de geschickt oder in den Briefkasten der Quartiersbüros eingeworfen werden – Begegnungszentrum Bärenkämpen, Sieben Bauern 20A/Haus der Begegnung, Zehlendorfer Weg 2-4.