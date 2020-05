Krankenhauspfarrer Edgar Zoor sagt „Auf Wiedersehen“

Seelsorger Edgar Zoor verlässt die KHWE

Bad Driburg/Steinheim. Sein Herz schlägt für die Krankenhausseelsorge, doch die Zeichen stehen auf Veränderung: Nach zehn Jahren ist Edgar Zoor, Krankenhauspfarrer und Seelsorger bei der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge (KHWE), verabschiedet worden.

Wie berichtet, verlässt der 52-Jährige das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Seit 2010 war Edgar Zoor als Krankenhauspfarrer in Bad Driburg tätig. Darüber hinaus übernahm er 2016 die Leitung des Ethikkomitees der KHWE, seit 2017 war er zusätzlich für das St. Rochus Krankenhaus in Steinheim im Einsatz. Was er an der Arbeit im Krankenhaus besonders vermissen wird? „Die Nähe zu den Menschen und auch das Vertrauen der Patienten werden mir fehlen“, blickt Edgar Zoor wehmütig zurück.

Trotzdem freut sich der 52-Jährige jetzt auf einen neuen Lebensabschnitt: Zum 1. Mai wird Zoor mit der Aufgabe des Pastors im Pastoralen Raum Nördliches Siegerland betraut.

KHWE-Geschäftsführer Christian Jostes bedankt sich bei Edgar Zoor für die gute Zusammenarbeit und überreicht ihm eine Foto-Collage – als Erinnerung an seine Zeit im Kreis Höxter.