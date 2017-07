Kostümbau/ Animationsfilm Workshop beim Kulturrucksack NRW

Detmold. Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW bietet das KulturTeam der Stadt Detmold mit dem Shademakers Carnival Club e.V. einen Kostümbau-Workshop zum Thema „Monster Mania“ für 10- bis 14-Jährige an.

In dem viertägigen Workshop bauen die Kinder in den ersten zwei Tagen zusammen mit zwei Workshopleiterinnen Monstermasken und Requisiten. Im zweiten Teil des Workshops entwickeln die Kinder zusammen mit einer Workshopleiterin und einer Animationsfilmerin Ideen für einen kleinen Animationsfilm, in dem die gebauten Monsterkostüme und Requisiten die Hauptrolle übernehmen. Zum Ende der Workshop-Woche präsentieren die Kinder ihre Ergebnisse.

Der Workshop findet vom 24. bis 27. Juli 2017 jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr im Hangar 21, Charles-Lindbergh-Ring 10 in Detmold statt.

Neben dem Kostümbau-Workshop findet noch einen Kreidekunst-Workshop statt, bei dem man seine kreativen Seiten ausprobieren kann. Auch hier sind noch Plätze frei.

Weitere Informationen auf www.detmold.de und www.kulturrucksack.nrw.de.

Anmeldung & Veranstalter : Stadt Detmold/KulturTeam, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold, Telefon 05231-977924, kulturrucksack@detmold.de

Foto: Kostümbau Workshop Monter Mania © privat