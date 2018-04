Kostenloses Schnupperstudium an der FHM Bielefeld

Vier Tage ‚Studieren auf Probe‘ bei der SUMMER.SCHOOL – Anmeldung bis zum 13. Juli 2018 möglich

Bielefeld. SUMMER .SCHOOL – so heißt das vier tägige „Studieren auf Probe“ der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld, das Schülern und Abiturienten schon seit Jahren als Orientierungshilfe bei der Studienwahl dient. Vom 21. bis 24. August 2018 haben Schüler und Abiturienten wieder die Möglichkeit, die FHM Bielefeld in einem umfassenden Workshop- und Vorlesungsprogramm kennenzulernen und sich über die Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaft, Medien und Gesundheit zu informieren. Anmeldungen sind bis zum 1 3. Juli 2018 möglich.

Das Programm der SUMMER.SCHOOL der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) garantiert vier spannende Tage mit fundierten und praxisnahen Vorlesungen. Als Studierende „auf Probe“ können sich besonders die Schüler inspirieren lassen, die bereits ungefähr wissen, in welchem Themengebiet sie ein Studium absolvieren möchten, aber noch unschlüssig über das genaue Studienfach sind. Neben der Vorstellung des Studienprogramms der FHM, werden auch Fragen nach beruflichen Perspektiven beantwortet.

Das Programm, die Inhalte, der Spaßfaktor:

Während des viertägigen Probestudiums entwickeln die Teilnehmer in kleinen Arbeitsgruppen als fiktive Agentur für einen Auftraggeber das Konzept für einen nachhaltigen, zucker freien Softdrink . Das dafür nötige Wissen wird den ihnen in Vorlesungen der verschiedenen Fachrichtungen vermittelt: Egal ob BWL, Marktforschung, Marketing & Vertrieb, Werbepsychologie, Eventmanagement, Journalismus und Social Media – in jede Fachrichtung wird „hingeschnuppert“. Für die kreativen Köpfe werden außerdem Workshops angeboten: Text, Grafik, Foto und Präsentation sind hier die Themen, die einen Einblick in die faszinierende Welt der Medien ermöglichen.

Die Teilnahme an der SUMMER.SCHOOL ist kostenfrei, um eine verbindliche Anmeldung bis zum 13. Juli 2018 wird jedoch gebeten unter www.fh-mittelstand.de/summerschool.

Info & Anmeldung:

Termin: Dienstag , 21. August – Freitag, 24. August 2018

Web: www.fh-mittelstand.de/summerschoolAnsprechpartner : Katja Altenbernd, altenbernd@fh-mittelstand.de, Tel: 0521. 96655 – 235