Kostenloser Vortrag im LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Wo sind Sodom und Gomorrha?

Paderborn . Mit einem Vortrag zu Sodom und Gomorrha startet am Donnerstag (20.8.) die kostenlose Vortragsreihe zur Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“, die aktuell im Museum in der Kaiserpfalz des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Paderborn zu sehen ist. Ab 19.30 Uhr geht der Archäologe und Theologe Dr. Martin Peilstöcker in der Abdinghofkirche dem historischen Kern biblischer Geschichten auf den Grund. Gab es Sodom und Gomorrha wirklich? Was hat es mit der zur Salzsäule erstarrten Frau Lots auf sich? Brachten die Posaunen von Jericho tatsächlich die Stadtmauern zu Fall?

Laut dem Ersten Buch Mose (Genesis) zerstörte Gott die Stadt Sodom wegen ihrer Verderbtheit und ihres ausschweifenden Lebenswandels. Bei Ausgrabungen in Jordanien vor einigen Jahren fanden US-amerikanische Archäologen tatsächlich Übereinstimmungen mit der biblischen Beschreibung. Wie gehen Archäologen heute mit biblischen Quellen um? Welche Rolle spielen religiöse Überzeugungen und politische Interessen? Peilstöcker ist einer der Kuratoren der Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“. In seinem Vortrag spürt er zahlreichen bekannten Bibelstellen aus archäologischer Sicht nach. Die passenden Funde werden aktuell in der Kaiserpfalz ausgestellt. Ein Besuch vorab lohnt sich.

Dr. Martin Peilstöcker leitet die Abteilung Archäologie im Bibelhaus Erlebnis Museum in Frankfurt am Main. Er arbeitete viele Jahre für die Israelische Antiquitätenbehörde (IAA), die auch größter Leihgeber der Paderborner Ausstellung ist.

Wegen der aktuellen Lage wird auf die Einhaltung von Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen größten Wert gelegt. Die Abdinghofkirche bietet trotzdem genügend Platz.

Weitere Vorträge:

Donnerstag, 17.9.2020, 19.30 Uhr

„Und die Wasser des Meeres sollen geheilt werden“ (Ez. 47,8) – Utopische Heilsbilder im Buch des Propheten Ezechiel

Vortrag von Prof. Dr. Michael Konkel, Professur für Altes Testament der Theologischen Fakultät Paderborn

Mittwoch, 23.09.2020, 19.30 Uhr

Wo Raucher Leben retten können – Oder: Warum der Mensch das Tote Meer sterben lässt

Dr. Christian Siebert, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Halle/Saale

Mittwoch, 7.10.2020, 19.30 Uhr

Aufstand gegen die Römer – Qumran, Masada und die Höhlenverstecke in der judäischen Wüste

Vortrag von PD Dr. Hans-Peter Kuhnen, Vor- und frühgeschichtliche Archäologie, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Donnerstag, 29.10.2020, 19.30 Uhr

Das Tote Meer in der Bibel. Strafe für Sünden – Symbol für eine heilvolle Zukunft

Prof. Dr. Wolfgang Zwickel, Evangelisch-theologische Fakultät der Universität Mainz