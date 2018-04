Kostenloser Eintritt im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Sieben sind es an der Zahl und allesamt haben sie eins gemeinsam: den freien Eintritt. In dieser Saison bietet der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) an jedem 13. eines Monats die Möglichkeit, das LWL-Freilichtmuseum Detmold kostenlos zu besuchen. Los geht es am Freitag (13.4.).

Die einzige Ausnahme bildet in dieser Saison der 13. August: Da er auf einen Montag fällt, an dem das Museum geschlossen ist, brauchen die Museumsbesucher stattdessen am 14. August keinen Eintritt zu zahlen.