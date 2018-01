Kostenlose Nachhilfe in der „Villa am Hügel“

Schülerinnen und Schüler lernen in Kleingruppen

Detmold. Für ein Jugendzentrum ist es dienstags bis donnerstags ab 17:15 Uhr in den Räumen des Obergeschosses erstaunlich ruhig. Dann erhalten Kinder und Jugendliche der 5. bis 10. Klasse in Kleingruppen kostenlosen Nachhilfeunterricht in Deutsch, Mathe und Englisch im Jugendclub „Villa am Hügel“ und erhalten Unterstützung bei den Hausaufgaben.

„Zurzeit sind 42 Kinder und Jugendliche für den Nachhilfeunterricht angemeldet, davon kommen 35 regelmäßig“, erklärt Pinar Kocagözoglu vom Deutschen Roten Kreuz, das das Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Detmold und dem Deutschen Kinderschutzbund seit 2014 anbietet. Betreut und unterrichtet werden die Kinder von sieben Nachhilfegebern, die die Oberstufe besuchen oder studieren. So können Kleingruppen von sechs Schülerinnen und Schülern von einem Nachhilfegeber oder einer Nachhilfegeberin betreut werden. Das Angebot ist dabei sehr offen gehalten: „Manche Kinder kommen wirklich jede Woche, andere nur dann, wenn zum Beispiel eine Klassenarbeit ansteht. Dabei entscheiden sie selbst, woran sie arbeiten möchten, und werden so in thematische Gruppen eingeteilt“, so Kocagözoglu. Manchmal geben die Lehrerinnen und Lehrer auch eine Notiz mit, was die Nachilfegeberinnen und Nachhilfegeber mit den Schülerinnen und Schülern gezielt üben sollen.

Stefan Fenneker, Koordinator für Integration der Stadt Detmold, schätzt vor allem die Offenheit des Angebots: „Schülerinnen und Schüler jeder Schulform können an der Nachhilfe teilnehmen. Sie müssen keine besonderen Voraussetzungen erfüllen und gehen keine Verpflichtungen ein. Zudem können die Schülerinnen und Schüler auch voneinander lernen.“ Kinder mit Migrationshintergrund lernen dabei neben Kindern ohne Migrationshintergrund. „Für viele Kinder ist das auch eine Chance, selbstbewusster zu werden und neue Freundschaften zu schließen. Zudem finden unsere Nachhilfegeberinnen und Nachhilfegeber aufgrund ihres Alters einen sehr guten Zugang zu den Kindern“, betont Kocagözoglu.

Die Nachhilfe findet dienstags bis donnerstags von jeweils 17:15 bis 19:00 Uhr in der Villa am Hügel statt. Das Angebot ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Interessierte können sich an Pinar Kocagözoglu unter Tel. 05231/921443 oder per Mail an pinar.kocagoezoglu@drk-lippe.de wenden.

Foto: Betül Cepni (links) und Zilan Karaty (rechts) geben jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Nachhilfe im Jugendclub „Villa am Hügel“. © Stadt Detmold