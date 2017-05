Kostenlose Führung zum ehemaligen Schießstand der SS in Wewelsburg

Internationaler Museumstag am Sonntag, 21. Mai

Kreis Paderborn (krpb). „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!“ lautet das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstages am Sonntag, 21. Mai. Das Kreismuseum Wewelsburg beteiligt sich an diesem Tag mit einer kostenlosen Sonderführung zum ehemaligen Schießstand der SS in Wewelsburg. Die Führung startet um 15 Uhr. Treffpunkt ist das Foyer in der Erinnerungs- und Gedenkstätte Wewelsburg 1933 – 1945.

1941 ließ die SS von Häftlingen des KZ Niederhagen einen Schießstand anlegen. Er diente den Wachmannschaften des KZ und den Angehörigen der SS-Burgmannschaft zu Schießübungen. Bis 1943 wurden an dem Schießstand mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sowjetische Gefangene von der Gestapo hingerichtet. Ab 1944 diente er zur vormilitärischen Ausbildung von männlichen Jugendlichen. Noch im März 1945 war er Schauplatz der Erschießung von 15 Osteuropäern.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Schießstand von alliierten Soldaten zwei Jahre weiterbenutzt, anschließend teilweise zerstört und mindestens bis 1967 als Müllkippe benutzt. Seit November 2003 wird der Schießstand in Form von Workcamps durch Jugendliche und Erwachsene aus Deutschland und aus dem Ausland freigelegt. Die Teilnehmenden leisten auf diese Weise aktive Erinnerungsarbeit, indem sie nicht nur einen Ort des SS-Terrors sichtbar machen, sondern auch die Schicksale der dort zu Tode gekommenen Menschen vor dem Vergessen bewahren. Auf dem Weg vom Kreismuseum zum ehemaligen Schießstand werden auch das ehemalige Dorfgemeinschaftshaus und die frühere Häftlingsküche auf dem ehemaligen Lagergelände besichtigt.

Der Eintritt in das Museum und die Teilnahme an der Führung sind frei.

Bild 1: Ehemaliger Schießstand der SS in Wewelsburg © Lina Loos für das Kreismuseum Wewelsburg

Bild 2: Workcamp am ehemaligen Schießstand der SS in Wewelsburg © Kreismuseum Wewelsburg