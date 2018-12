Kosten der Unterkunft: Nachzahlung beantragen!

Bielefeld. Erstmals hat die Stadt berechnen lassen, welche Mieten bei ALG II, Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter als angemessen gelten sollen. Nun müssen die Mietgrenzen um bis zu 30 Prozent angehoben werden. „Die Neuberechnung ist ein längst überfälliger Schritt, die Paprika hat sich zu lange dagegen gesträubt. Jetzt müssen die neuen Werte umgehend in Kraft treten!“ erläutert Marlis Bußmann, sozialpolitische Sprecherin (und Ratsmitglied) DIE LINKE „Schon seit Jahren haben wir immer wieder auf die unhaltbaren Zustände hingewiesen. Bereits ein Viertel der Leistungsberechtigten musste aus dem Regelsatz zur Miete zu zahlen. Gut dass dieser Sozialraub an den Ärmsten erstmal ein Ende hat. Damit das so bleibt, müssen die Mietwerte zukünftig in kurzen Abständen angepasst werden.“