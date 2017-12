Kooperation IHK-Schule–Wirtschaft zwischen Georg-Müller-Gesamtschule und den Bielefelder Unternehmen Gestamp Umformtechnik GmbH, Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG sowie dem Franziskus Hospital

Bielefeld. Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten heute (22. November 2017) die Georg-Müller-Gesamtschule und die Unternehmen Gestamp Umformtechnik GmbH, Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG sowie das Franziskus Hospital eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft“. Es ist die 204. von der IHK vermittelte oder direkt unterstützte Kooperation im IHK-Bezirk.

Swen Binner, IHK-Geschäftsführer Berufliche Bildung, stellte während der Feierstunde anlässlich der Unterzeichnung das Ziel vor: „Mit unserem Kooperationsprojekt IHK – Schule – Wirtschaft möchten wir Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben. Zudem wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demographischen Wandels gebe es einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden, deshalb sei das Projekt wichtig. Ziel sei es, allen allgemein bildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln.

„Einerseits ermöglicht uns diese Kooperationsvereinbarung, interessierten Schülern die Möglichkeiten einer dualen Ausbildung in unserem Unternehmen aufzuzeigen, andererseits, das Unternehmen Gestamp den Schülern während der schulischen Berufsorientierungsphase vorzustellen und näher zu bringen“, betonte Christian Beitelhoff, Leiter Aus- und Weiterbildung der Gestamp Umformtechnik GmbH. Seiner Ansicht nach sei es wichtiger denn je frühzeitig über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und den Schülern einen guten Einblick in den Arbeitsalltag zu ermöglichen, damit sie während dieser Orientierungsphase einen konkreten Berufswunsch entwickeln könnten.

„Mit der Kooperation erhoffen wir uns, unsere Ausbildungsberufe Industriekaufleute, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachkraft für Lebensmitteltechnik und Industriemechaniker den Schülern näher bringen und schon möglichst früh Kontakt zu potenziellen Auszubildenden aufbauen zu können“, erklärt Christian Marks, Leitung Personal und Soziales bei der Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG. Falsche Vorstellungen von den jeweiligen Ausbildungsberufen sollen im Vorfeld durch Praktika verhindert werden. Zudem möchte der Betrieb dadurch einen Eindruck davon bekommen, welcher potenzielle Auszubildende zu ihm passen könnte.

Jens Albrecht, Leiter des Bildungszentrums vom Franziskus Hospital Bielefeld, will in der Kooperation ebenfalls Schüler frühzeitig über die verschiedenen Ausbildungsberufe des Krankenhauses informieren. „Die Georg-Müller-Schule haben wir uns als Partner ausgesucht, da wir die Schule bei ihrem guten Konzept der Berufsvorbereitung unterstützen möchten.“ Über Praktika und gemeinsame Veranstaltungen zur Berufsorientierung lebe man die Zusammenarbeit bereits seit einiger Zeit. „Mit der schriftlichen Fixierung wollen wir diese gute Kooperation noch intensivieren und für die Schülerinnen und Schüler passgenau weiterentwickeln“, unterstrich Albrecht.

Ralf Seutter, Schulleiter der Georg-Müller-Gesamtschule Bielefeld, betonte angesichts des Imageproblems der dualen Berufsausbildung, die Schule sei der richtige Ort, wo die Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern und Betrieben verbessert werden sollte. „Vor diesem Hintergrund erhoffen wir uns von der Zusammenarbeit mit den drei Ausbildungsbetrieben, dass bei unseren Schülerinnen und Schülern die Schwelle zu einer betrieblichen Ausbildung niedriger und deren Attraktivität höher wird“, hob Seutter hervor.

Stolz auf die Kooperation: Schüler und Vertreter der Gesamtschule Georg-Müller in Bielefeld und Vertreter der Partnerunternehmen Gestamp Umformtechnik GmbH, Mineralquellen Wüllner GmbH & Co. KG und des Franziskus Hospitals Bielefeld besiegeln während einer Feierstunde ihre Kooperation.