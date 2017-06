Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft zwischen Gymnasium

Minden. Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten heute (27. Juni 2017) das Gymnasium und die Gesamtschule der Freien Evangelischen Schulen (FES) in Minden und die Diakonie Stiftung Salem gGmbH in Minden eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft“. Es ist die 199. von der IHK vermittelte oder direkt unterstützte Kooperation im IHK-Bezirk.

Swen Binner, IHK-Geschäftsführer Berufliche Bildung, stellte während der Feierstunde in der Diakonie anlässlich der Unterzeichnung das Ziel vor: „Mit unserem Kooperationsprojekt IHK – Schule – Wirtschaft möchten wir Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben. Zudem wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demographischen Wandels gebe es einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden, deshalb sei das Projekt wichtig. Ziel sei es, allen allgemein bildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln.

„Die Kooperation mit den Freien Evangelischen Schulen ist für die Diakonie Stiftung Salem ein wesentlicher Baustein, um Jugendliche auf die interessanten Arbeitsfelder im sozialen Bereich aufmerksam zu machen und für unsere Ausbildungsplätze zu gewinnen“, betonte Thomas Lunkenheimer, Geschäftsführer der Diakonie Stiftung Salem gGmbH, bei der Unterzeichnung. „Reinschnuppern“ könnten Schülerinnen und Schüler dabei auf unterschiedlichen Wegen. Lunkenheimer: „Wir stellen unsere Berufsfelder in der Schule oder in unseren Einrichtungen vor. Unseren Arbeitsalltag machen wir erlebbar und nutzen dazu unterschiedliche Veranstaltungsformate wie den Berufsfelderkundungstag oder den Diakonie-Tag, an dem die zukünftigen Berufsstarter eine Rallye durch unsere Einrichtungen machen. Natürlich sind auch Schülerpraktika möglich.“ Das Bindeglied zwischen beiden Kooperationspartnern seien die christlichen Werte, „die wir als Basis für unsere Arbeit verstehen“, so der Geschäftsführer.

„Für uns als Gymnasium und Gesamtschule der FES Minden ist es von großem Wert, in Kooperation mit einem großen Arbeitgeber in unserer Region zu sein, der ein christliches Profil vertritt und ein vielfältiges Angebot von verschiedenen Berufsfeldern und Einsatzmöglichkeiten bietet“, erklärte Carsten Pieper, Schulleiter von Gesamtschule und Gymnasium der FES Minden. Dadurch eröffne sich ein breites Praxisfeld beispielsweise für Praktika und Berufsfelderkundungen. Darüber hinaus ergäben sich durch die Kooperation Gelegenheiten, dass junge Menschen Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung oder älteren Menschen machten, die sensibilisierten und zur Selbstreflektion einlüden. Außerdem werde die Struktur von diakonischen Einrichtungen erlebbar und die Motivation von Mitarbeitern in sozialen Berufen. „Die Unterzeichnung bestätigt zudem die Qualität der bisherigen Kontakte und bietet eine solide Grundlage, dass die Zusammenarbeit weiter an Dynamik gewinnt und für Unterrichtsprozesse und beispielsweise Facharbeiten fruchtbar gemacht werden kann“, erläuterte Pieper.

„Wir freuen uns über die Kooperation mit der Diakonie Stiftung Salem gGmbH“, unterstrich Eduard Reimer, Vorstand des Christlichen Schulvereins Minden. „Sie soll unseren Schülern hilfreiche Einblicke und Hilfen bei ihrer Berufswahl ermöglichen sowie praktische Einsatzmöglichkeiten zum sozialen Handeln aufzeigen und sie dazu auch schon während der Schullaufbahn herausfordern.“