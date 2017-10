Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft zwischen Gertrud-Bäumer

Bielefeld. Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten heute (12. Oktober 2017) die Gertrud-Bäumer-Realschule in Bielefeld und die Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG, Zweigniederlas- sung Bielefeld, eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft“. Es ist die 201. von der IHK vermittelte oder direkt unterstützte Kooperation im IHK-Bezirk. Swen Binner, IHK-Geschäftsführer Berufliche Bildung, stellte während der Feier- stunde im Musikraum der Realschule anlässlich der Unterzeichnung das Ziel vor: „Mit unserem Kooperationsprojekt IHK – Schule – Wirtschaft möchten wir Lehrerin- nen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben. Zudem wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demographischen Wandels gebe es einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden, deshalb sei das Projekt wich- tig. Ziel sei es, allen allgemein bildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperati- onspartner zu vermitteln.

„Wir haben uns dazu entschieden eine Schulkooperation mit der Gertrud-Bäumer- Realschule einzugehen, um in Kontakt zu unserer Zielgruppe für die duale Berufs- ausbildung zu kommen“, sagt Frank Niedringhaus, Niederlassungsleiter von Hell- mann in Bielefeld. „Einerseits, um ein Verständnis für diese zu bekommen und ande- rerseits, um auf die Berufsbilder in der Logistik aufmerksam zu machen. Wir möch- ten den Schülerinnen und Schülern eine berufliche Perspektive in dem spannenden Feld der Logistik aufzeigen und für diese begeistern.“ Hellmann-Personalreferentin Eva Barkey betont noch einen weiteren Grund für die Kooperation: „Gleichzeitig sehen wir es als unsere Verantwortung, uns im Rahmen der Berufsorientierung zu engagieren, um so in der Schule die Anforderungen aus betrieblicher Perspektive aufzuzeigen. Wir freuen uns auf eine gute, langfristige und erfolgreiche Kooperati- on.“ Das erste Bewerbungstraining mit 60 Schülerinnen und Schülern sei Mitte Sep- tember bereits mit viel Spaß auf beiden Seiten verlaufen.