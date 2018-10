Bielefeld. Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammern Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten heute die Freiherr-von-Vincke-Realschule Minden und das Handelsunternehmen WEZ – Karl Preuß GmbH & Co. aus Minden eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft“. Es ist die 218. von der IHK vermittelte oder direkt unterstützte Kooperation im IHK-Bezirk.

Swen Binner, Geschäftsführer Berufliche Bildung bei der IHK, stellte während der Feierstunde das Ziel vor: „Mit unserem Kooperationsprojekt IHK – Schule – Wirtschaft möchten wir Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben. Zudem wollen wir den Betrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demographischen Wandels gebe es einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden, deshalb sei das Projekt wichtig. Ziel sei es, allen allgemein bildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Karl Preuß GmbH & Co. und der Freiherr-von Vincke-Realschule ist Teil einer ganzheitlichen und nachhaltigen Unternehmensführung und Mitarbeiterentwicklung“, betonte Karl Stefan Preuß, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung. Die Unterstützung des gesellschaftlichen Bildungsauftrags von Schulen durch Förderung von Schülern in der beruflichen Orientierungsphase sei dabei ebenso Ziel wie die Vermittlung von Branchenwissen außerhalb des Unternehmens und die Gewinnung zukünftiger Mitarbeiter. Preuß: „Die Freiherr-von-Vincke-Realschule ist als am Firmensitz ansässige Bildungseinrichtung und mit ihrer Schulform und ihren Absolventen prädestiniert für die Erreichung dieser Ziele. Die Unternehmensleitung und die Mitarbeiter der Personalentwicklung freuen sich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit.“