Harsewinkel. Mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) unterzeichneten die Gesamtschule und die CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, beide in Harsewinkel, eine Vereinbarung zur „Kooperation IHK – Schule – Wirtschaft“. Es ist die 213. von der IHK vermittelte oder direkt unterstützte Kooperation im IHK-Bezirk.

IHK-Geschäftsführer Swen Binner stellte während der Feierstunde in der Gesamtschule anlässlich der Unterzeichnung das Ziel vor: „Mit unserem Kooperationsprojekt IHK – Schule – Wirtschaft möchten wir Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützen, den Unterricht noch praxisnäher zu gestalten und der Schülerschaft praktische Einblicke in die Berufswelt geben. Zudem wollen wir unseren Mitgliedsbetrieben dabei helfen, sich mit dem System Schule und deren Kultur vertrauter zu machen.“ Wegen des demographischen Wandels gebe es einen steigenden Bedarf der Wirtschaft an Auszubildenden, deshalb sei das Projekt wichtig. Ziel sei es, allen allgemein bildenden Schulen in Ostwestfalen einen Kooperationspartner zu vermitteln.

Claudia Holtkemper, Geschäftsführerin CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, sagte, dass für ihr Unternehmen Ausbildung ein ganz wesentlicher Faktor sei, allein in diesem Jahr habe man 210 Auszubildende in 13 verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. „Wir versprechen uns von der Kooperation, jungen Leuten schon frühzeitig einen Einblick in die Arbeitswelt geben zu können, und welche Entwicklungsmöglichkeiten es im Anschluss gibt“, berichtete Holtkemper weiter. „Wir möchten die Gesamtschule dabei unterstützen, junge Menschen auf ihre Berufswahl vorzubereiten und die Berufsorientierung an der Schule zeitgemäß zu gestalten. Wir hoffen, dass wir auch voneinander lernen, gerade wie Schüler heute so ticken.“

„Für unsere Schule ist eine Kooperation mit außerschulischen Partnern kolossal wichtig“, hob Andreas Stork, Schulleiter der Gesamtschule Harsewinkel, hervor. „Das gilt natürlich in besonderer Weise für einen Global Player wie Claas, der noch dazu praktisch unser Nachbar ist. Ein sehr deutlicher Schwerpunkt unserer schulischen Arbeit ist, das technische Verständnis bei Schülern und auch bei Schülerinnen zu fördern.“ Schon in der 5. Klasse würden alle Kinder in Technik unterrichtet. Stork: „Ab Klasse 5 haben wir auch Profilklassen in Arbeitslehre. In der 7. Klasse bieten wir Technik und Arbeitslehre als Wahlpflichtfach, also als Hauptfach an. Einer dieser Kurse findet bilingual, also zum Teil auf Englisch statt. Als eine der wenigen Oberstufen im Lande und ganz wenigen Schulen in Ostwestfalen Lippe bieten wir Technik auch als Fach in der Oberstufe an, das die Jugendlichen sogar als Abiturfach wählen können.“

Regina Meißner-Schlömer, stellvertretende Bürgermeisterin, betonte, dass In Harsewinkel schon lange die Zusammenarbeit zwischen Schule und Berufswelt gelebt werde. „Die Stadt freut sich über den Kooperationsvertrag zwischen Claas und der Gesamtschule“, unterstrich Meißner-Schlömer. „Der Vertrag stellt einen weiteren Baustein dar, der Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnet, vor Ende ihrer Schullaufbahn Einblicke in verschiedenste Berufe und Arbeitsabläufe zu erhalten.“