Konzerte des Sinfonieorchesters Paderborn e.V.

Tschaikowski, Weber und Gade: Konzerte des Sinfonieorchesters Paderborn in der Paderhalle und im Kongresshaus

Paderborn. Damit gibt es Anfang Mai ein romantisches Konzertprogramm, welches gleich an zwei Terminen in Paderborn und in Bad Lippspringe zu hören sein wird. Mit Tschaikowskis 2. Sinfonie widmet sich das Sinfonieorchester Paderborn traditionell einer sinfonischen und anspruchsvollen Musik. 1872 entstanden, wurde das Werk zu einem triumphalen Erfolg. Der russische Komponist, der insbesondere für die Schwanensee-Musik oder die Nussknacker Suite bekannt ist, widmet sich darin Melodien aus der heutigen Ukraine und zeichnet die Lebenslust und Freude des Volkes nach. Aus diesem Grund wird die Sinfonie heute mit dem Beinamen „Die Kleinrussische“ geführt. Auf dem Programm stehen außerdem die Ouvertüre zu „Nachklänge von Ossian“ des Dänen Niels Wilhelm Gade, die mit eindrucksvoller Instrumentation aufwartet und nordische Klänge mit einbringt, sowie das Klarinettenkonzert Nr. 1 von Carl Maria von Weber, welches sich durch zahlreiche Überraschungsmomenten auszeichnet. Solist ist der 15-jährige Max Cosimo Liebe.

Das Sinfonieorchester Paderborn e.V. setzt sich aus Laien- und Profimusikern zusammen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, musikalische Talente aus der Region zu fördern. Die Leitung liegt in den bewährten Händen von Merijn van Driesten, seit 2011 Dirigent des Sinfonieorchesters und Kapellmeister im Bielefelder Theater.

Die Konzerte finden am 5. Mai um 19.30 Uhr in der Paderhalle sowie am 6. Mai um 18 Uhr im Kongresshaus Bad Lippspringe statt. Karten gibt es für 15 bzw. 7 Euro im Paderborner Ticketcenter, in der Tourist-Information Bad Lippspringe und an der Abendkasse.