Konzert „Weihnachten auf See“ am 8. Dezember in der Wandelhalle Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen. Romantik oder Windstärke 10, Seemannslieder, Salzwassersongs, Shanties in klassischer Vertonung oder neu interpretiert, Klönschnacks und Döntjes von Seefahrt und Küste, das ist das Repertoire des 1967 gegründeten Bünder Shanty-Chores.

Die 30 Sänger und eine 4 Mann starke Sailor-Band unter der Leitung von Joachim Hoeck sind im Laufe der Jahre durch ihr Können und ihr großes Repertoire zum Garanten jeder Veranstaltung geworden. Das beweisen auch über 1.000 Auftritte, die den Chor bis nach New York, Los Angeles, Moskau und Kapstadt führten. Aber natürlich sind sie auch regelmäßig zu Gast bei den „Shanties-Live“ Konzerten der westfälischen Shanty-Chöre und am „Tag der Shanty-Chöre“ in Cuxhaven.

Mit ihrer letzten Studioproduktion „Und ewig rauscht das Meer“ erregte der Shanty Chor Bünde großes Interesse in der Fachwelt und auch die für einen Shanty-Chor eher ungewöhnlichen CDs „Weihnachten auf See““ und „Weihnachten im Hafen“ erfreuen sich größter Beliebtheit.

Tickets für das Konzert am 8. Dezember 2016 um 19.30 Uhr gibt es ab 12 Euro in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.