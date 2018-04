Konsumenten-Welt 4.0: Der wechselhafte Kunde

VDI OWL lädt zu Gastvortrag von Dr. Dag Piper ein

Bielefeld/Herford. Als wichtige gesellschaftliche Aufgabe sieht es der Vorstand des VDI OWL, aktuelle Fragestellungen und relevante Themen der Ingenieurswelt von verschiedenen Standpunkten aus zu beleuchten . Zum nächsten Gastvortrag ist der Konsumentenforscher, Trendenthusia st und Vordenker Dr. Dag Piper aus Verden eingeladen. „Der wechselhafte Konsument und die Welt von morgen – von Alibaba, Tencent und Tesla lernen?“ lautet sein Thema am Montag, 16. April 2018. Piper spricht um 18 Uhr im öffentlichen Vorprogramm der Mitgliederversammlung des Vereins Deutscher Ingenieure, Bezirksverein Ostwestfalen-Lippe, im Kongresszentrum auf dem BildungsCampus Herford.

„Der heutige Konsument ist ein Hybridwesen“, sagt Dr. Dag Piper, „er geht mit seiner Familie morgens auf den Biomarkt und abends zu McDonalds.“ Wie versuchen Unternehmen mit diesem wechselhaften Konsumverhalten umzugehen? Was erwartet die Konsumentinnen und Konsumenten in naher Zukunft? Piper entführt Mitglieder und Gäste des VDI OWL in die digitale Welt von morgen – auf der Spur von Innovationen und Trends, Chancen und Schwächen. Er analysiert die chinesischen Internet-Giganten Alibaba und Tencer oder die kalifornische Elektroauto – Marke Tesla. Er stellt neue Werbestrategien vor: das Spiel mit der Neugierde und ungewöhnliche Lenkungswege, Viralität als Marketingform in sozialen Netzwerken und Medien.

Die Veranstaltung des VDI OWL mit Gastvortrag startet am Nachmittag mit Themengesprächen und Erfahrungsaustausch für Ingenieurinnen und Ingenieure. Nach dem öffentlichen Gastvortrag und Diskussionsrunde schließen sich nicht öffentlich die Mitgliederversammlung mit Jahresbericht 2017, Ausblick auf Aktionen in 2018 und Wahlen an. Ausrichtungsort ist diesmal das Kongresszentrum auf dem BildungsCampus Herford, Mary-Somerville-Boulevard 4 in 32049 Herford. Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Weitere Informationen unter www.vdi.de/owl-veranstaltungen.

Foto: © privat