Komödie Bielefeld ab September zurück

Premiere „Girlies Gameboy Gummibärchen“ am 04.09.2020

Bielefeld. Die Komödie Bielefeld starten nach der coronabedingten Spielpause am 04. September mit der Premiere des 90er Jahre Stückes „Girlies Gameboy Gummibärchen“ ihre Spielsaison 2020 / 2021. Als Nachfolger der Kultstücke „Hossa“ und „Ich will Spaß“, die die Zuschauer in die 70er und 80er Jahre entführt hat, werden die Gäste jetzt in „Girlies Gameboy Gummibärchen“ in eine 90er Jahre Karaoke Bar versetzt bei der sie sich auf viele musikalische Klassiker und eine ordentliche Portion Spaß gefasst machen können:

Das „Ninety-In“ war einst eine angesagte Karaoke-Bar und ist immer noch komplett auf die Neunziger Jahre ausgerichtet. Kein Wunder, dass Phillip Wöhlermann, Neffe von Petra Wöhlermann, das geerbte Kultlokal verkaufen will – wer braucht schon eine Neunziger-Retro Bar? Denkt er…! Also beauftragt er den Hausverwalter Andreas Schneider, genannt Andy, der früher im “Ninety-In” als DJ aufgelegt hat, potentiellen Käufern das Objekt zu zeigen…Bis es soweit ist, feiern Phillip und seine Freunde jeden Abend ihre Kindheit und Jugend und wo ginge das wohl besser also in einer echten 90er Jahr Karaoke-Bar mit allem Drumherum? Zusammen mit dem Publikum lassen die Akteure das Jahrzehnt von Dr. Alban und Akte X; Boygroups und Tamagotchis; Girlies, Gameboys und Gummibärchen wieder aufleben.

Informationen zu allen Corona Maßnahmen und den angepassten Saalplan finden Sie auf der Homepage der Komödie. Weiterhin können alle Ticketinhaber ausgefallener Vorstellungen diese auf Vorstellungen im Herbst / Winter umbuchen. Karten zum Preis von 28 Euro gibt es unter der Tickethotline 0521-988 725 70, an den Vorverkaufsstellen im Neuen Rathaus (Niederwall), bei konTicket im LOOM, bei der Neuen Westfälischen in der Niedernstraße (0521-555444) und in der Hauptstraße, an der Abendkasse und unter www.komoedie-bielefeld.de