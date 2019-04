Kommunen setzten sich für Klimaschutz ein

Feierlicher Auftakt der Klimakampagne OstWestfalenLippe

Herford. Man muss kein Naturwissenschaftler sein, um in der Zunahme von Hitzemonaten und Wetterkapriolen bis zum Abschmelzen der Polkappen und Gletscher die Folgen des Klimawandels zu erkennen. Um dem entgegen zu steuern, haben die Kommunen in OstwestfalenLippe – entwickelt von der EnergieAgentur.NRW und der OWL GmbH – eine regionale Klimakampagne ins Leben gerufen, um die Region in ihrem Klimaschutzmanagement sichtbarer zu machen.

Der feierliche Auftakt findet am 8. April von 10 bis 12:30 Uhr im Denkwerk Herford, Leopoldstraße 2-8, statt. Vertreter und Vertreterinnen der Medien sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Um eine Anmeldung auf der Veranstaltungsseite wird gebeten.

Höhepunkt des Programms ist die öffentliche Unterzeichnung eines gemeinsamen Kommuniqués, mit der die kommunalen Vertreterinnen und Vertreter den Aufbruch in die Klimaschutzkampagne OWL dokumentieren. Das NRW-Wirtschaftsministerium, die EnergieAgentur.NRW und die OWL GmbH unterstützen die Initiative. Schirmherrin ist die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Detmold, Marianne Thomann-Stahl.

Weitere Highlights der Veranstaltung:

Grußwort durch den Sprecher der Landräte und Vorsitzenden der OWL GmbH Manfred Müller

Videobotschaft von Staatssekretär Christoph Dammermann aus dem NRW-Wirtschaftsministerium

Illustrativer Dialog mit weiteren Gästen:

Die junge Generation: Ronja und Paul von Fridays for Future Minden

Die Wissenschaft: Alfred Wegener-Institut, Prof Grosse per Skype zugeschaltet

Die Schirmherrin: Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl

Die Ideengeber: KlimaschutzmangerInnen aus ganz OWL

Der Träger: Geschäftsführer der EnergieAgentur.NRW, Lothar Schneider

Speedpräsentationen eines Unterstützerteams aus Kommunal Agentur NRW, Effizienz-Agentur.NRW, Verbraucherzentrale NRW, Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe und dem Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz

Den genauen Programmablauf, den Flyer zur Klimakampagne OWL sowie eine Anfahrtsbeschreibung sind auf der Veranstaltungsseite einsehbar:

https://www.energieagentur.nrw/klimaschutz/auftakt_der_klimakampagne_ostwestfalen-lippe