Kommunales Integrationszentrum stellt neues Angebot vor und sucht Gruppenleiter

Kreis Lippe. Im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen, verändert sich auch die Rolle der Väter – sie werden stärker in Erziehungsfragen eingebunden und sehen sich oftmals mit neuen familiären Herausforderungen konfrontiert. Dass vom Kommunalen Integrationszentrum initiierte Projekt „Runder Teppich – Starke Väter“ soll interessierten Vätern und Großvätern mit und ohne Migrationshintergrund aus Lippe jetzt ein Forum bieten. Bei regelmäßigen Treffen können sich die Männer kulturübergreifend über ihre Erfahrungen und Meinungen zu gesellschaftlichen Themen auszutauschen und sich gegenseitig in Alltagsfragen unterstützen.

Der „Runde Teppich“ wurde 2015 vom Kommunalen Integrationszentrum zunächst als Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen. Eltern können hier – unabhängig von Sprache, Herkunft, Glaube und Alter – miteinander in Kontakt treten und sich weiterbilden. Seitdem erfährt die Initiative zur Förderung von Integration und interkultureller Begegnung regen Zulauf. Die Gruppen sind mittlerweile an vier Standorten im Kreis Lippe vertreten und erreichen regelmäßig über 200 Teilnehmerinnen. „Mit der Popularität des Projekts wuchs auch die Nachfrage seitens männlicher Interessenten nach einer Möglichkeit des regelmäßigen Austausches mit anderen Vätern. Inspiriert von dem Wunsch nach einer eigenen Gruppe, haben wir im November 2016 in Horn-Bad Meinberg erfolgreich den ersten `Runden Teppich´ für `starke Väter´ gegründet“, erklärt Margit Monika Hahn, Mitarbeiterin des Kommunalen Integrationszentrums und Leiterin des Projekts „Runder Teppich“.

Um in Zukunft weitere Vätergruppen in mehreren Städten im Kreis Lippe anbieten zu können, sucht das Kommunale Integrationszentrum jetzt auch „starke Väter“, die im Rahmen einer Honorartätigkeit die Leitung geplanter Gruppen übernehmen möchten. Zur Vorbereitung auf die Tätigkeit werden geeignete Interessenten in einer kostenlosen Fortbildungsreihe des Kreises Lippe für die Leitung einer Gruppe qualifiziert.

„Voraussetzungen für die Arbeit als Gruppenleiter sind ein Interesse an gesellschaftlicher Integration und ein respektvoller Umgang mit Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen“, so Margit Monika Hahn.

Interessierte können sich bei ihr unter 05231/62-3720 oder per Mail an margit.hahn@kreis-lippe.de melden. Der bereits bestehende „Runde Teppich“ für Männer in Horn-Bad Meinberg heißt neue Teilnehmer herzlich willkommen. Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen donnerstags, um 18 Uhr, in der Kollberg Straße 26 in Horn.