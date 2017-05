Kommunales Integrationszentrum präsentiert Ausstellung im Detmolder Kreishaus

Detmold. „Freiheit und Ich“: So lautet der Titel der Wanderausstellung der Nemetschek Stiftung, die ab dem 24. April auf Initiative des Kommunalen Integrationszentrums Lippe (KI) im Medienzentrum des Detmolder Kreishauses zu sehen sein wird. Landrat Dr. Axel Lehmann eröffnete die Ausstellung jetzt. „Wir alle haben ein Recht auf Freiheit. Doch meine Freiheit endet, wo die des anderen beginnt: Deshalb ist es zum Beispiel auch so enorm wichtig, die Meinung anderer als solche zu akzeptieren und zu respektieren, denn das macht eine gesunde Demokratie aus. Die Wanderausstellung ‚Freiheit und Ich‘ greift deshalb ein wichtiges wie aktuelles Thema auf“, so Landrat Dr. Lehmann bei der Eröffnung.

Sowohl Jugendliche ab 14 Jahren als auch Erwachsene können sich auf eine spannende Entdeckungsreise zu den Freiheitsrechten begeben. „`Freiheit und ich´ macht die folgenden im Grundgesetz explizit als Freiheitsrechte ausgewiesenen Artikel zum Thema: Art. 2 Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Art. 4 Glaubens- und Gewissensfreiheit, Art. 5 Meinungsfreiheit, Art. 8 Versammlungsfreiheit, Art. 9 Vereinigungsfreiheit, Art. 11 Freizügigkeit sowie Art. 12 Berufsfreiheit. Der besondere Fokus liegt dabei auf den Spannungsverhältnissen, die zwischen Freiheitsausübung und -einschränkung der Bürger entstehen können“, heißt es über die Ausstellung auf der Internetseite der Nemetschek Stiftung. „Wir wollen vor allem auch Schulklassen und Gruppen einladen, die Ausstellung zu besuchen. Ziel soll es sein, Bekanntes aus neuer Perspektive zu betrachten, politische Zusammenhänge zu erschließen, eigene Haltungen zu reflektieren oder Handlungsalternativen zu entwickeln und zu diskutieren“, erklärt Thomas Frank vom KI.

Im Rahmen der Eröffnung gab es auch eine Vorstellung der didaktischen, aufbereitenden Materialien zur Ausstellung.

„Freiheit und Ich“ ist bis zum 2. Juni innerhalb der Öffnungszeiten des Medienzentrums montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 im Kreishaus zu sehen. Anmeldungen für Klassen oder Gruppen nimmt Ines Topp vom Medienzentrum des Kreises unter 05231-62/354 oder I.Topp@kreis-lippe.deentgegen.

Für Fragen und weitere Informationen steht Thomas Frank unter T.Frank@kreis-lippe.de oder 05231/62-3711 zur Verfügung, weitere Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.nemetschek-stiftung.de/werkstatt-medien/freiheit-und-ich/projekt.