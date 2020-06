Kommunales Integrationszentrum Lippe sucht Sprachpaten

Kreis Lippe. Eine neue Sprache zu lernen ist nicht einfach. Besonders neu zugewanderte Kinder und Jugendliche benötigen neben dem Schulunterricht oftmals ergänzende Angebote, um möglichst zeitnah die Sprache zu beherrschen. Hier setzt das Projekt Sprachbildung mit individuellem Lernerfolg (SmiLe) des Kommunalen Integrationszentrums Lippe (KI) an. Sprachpaten helfen Schülern spielerisch, ihren Wortschatz und ihre Grammatik zu verbessern, gleichzeitig stärken sie ihr Selbstbewusstsein. Wer Sprachpate werden möchte, kann sich melden.

Einmal in der Woche treffen sich die Paten mit einem Kind oder einem Jugendlichen während der Unterrichtszeit in einer entspannten Atmosphäre in der Schule“, erklärt Projektkoordinatorin Beate Becker. Im optimalen Fall sei die Patenschaft langfristig angelegt und helfe dem Kind oder Jugendlichen über mehrere Jahre.

„Die Paten werden durch das Kommunale Integrationszentrum auf ihre Aufgabe individuell vorbereitet. In Austauschtreffen und Fortbildungen bekommen die Ehrenamtlichen Unterstützung“, erklärt Claudia Kloock, ebenfalls Projektkoordinatorin vom KI.

Wer Lust und Zeit hat, in dem Projekt „SmiLe“ mitzuarbeiten, kann sich bei Beate Becker unter (0 52 31) 62 1493 oder per E-Mail an b.becker@kreis-lippe.de sowie bei Claudia Kloock unter (0 52 31) 62 1492 oder per E-Mail an c.kloock@kreis-lippe.de melden.