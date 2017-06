Klosterkultur zum Anfassen

Lichtenau-Dalheim. Anlässlich des Tags der Sehbehinderten bietet das Kloster Dalheim am Pfingstsonntag, 4. Juni, eine gemeinsame Führung für Blinde und Sehende an. In der mittelalterlichen Klausur der Anlage gehen sie von 11 bis 13 Uhr lernen sie das Klosterleben auf neuen Wegen kennen. Die Veranstalter bitten um Anmeldung unter Telefon 05292 9319-224.

Die Teilnehmer der Führung erkunden die Dimensionen von Klosterkirche und Kreuzgang und füllen sie mit Wort und Klang. Texte aus den Stundengebeten stehen in Punktschrift zur Verfügung. Beim Ertasten der Ausstellungsarchitektur im Refektorium und beim Probieren einer einfachen klösterlichen Fastenspeise finden sie die Bedeutung des „rechten Maßes“ im Kloster heraus. An traditionellen Handwerkzeugen lernen sie die Arbeit eines Steinmetzen kennen oder erfahren beim Ausprobieren einer Wachstafel, wie mühsam die Arbeit im Skriptorium war. Der Klostergarten, ein Ort der Arbeit und der Meditation, inspiriert mit allerlei duftenden Pflanzen. Im Anschluss an den Rundgang besteht die Möglichkeit, eine Kerze aus Bienenwachs herzustellen.

Das Programm richtet sich an Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Erwachsenem zuzüglich Museumseintritt. Kinder haben freien Eintritt. Schwerbehinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 80 % zahlen ermäßigten Eintritt (4,50 Euro) und haben soweit erforderlich eine Begleitperson gegen Nachweis frei.

Die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur bietet verschiedene Programme für Menschen mit besonderen Bedürfnissen an. Informationen zu den Angeboten erhalten Sie dienstags bis freitags von 11 bis 16 Uhr beim Besucher-Service unter Telefon 05292 9319-225.

Es klappert wieder am Piepenbach

Am Pfingstmontag ist die historische Dalheimer Mühle in Betrieb / Sonderführung und Aktion im Wirtshaus

Die Klöster im Mittelalter waren reinste Selbstversorger. Auch die Mönche im Kloster Dalheim hatten bei der Gestaltung ihres Klosters die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Konvents fest im Blick. So entstanden im Kloster Dalheim nicht nur üppige Gärten, Viehställe und eine Schmiede, sondern auch eine Mühle. Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, 5. Juni, nimmt die Stiftung Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur jetzt die Dalheimer Klostermühle wieder in Betrieb.

Von 10 bis 18 Uhr zeigt Burkhard Jüstel am Ort der einstigen Klostermühle wie unter der gewaltigen Kraft von Wasser und Mahlstein Getreide zu Schrot verarbeitet wird. Um 15 Uhr folgt eine Sonderführung den Spuren des Getreides durch die Klosteranlage – vom Keller bis unter das Dach. Besichtigt wird dabei nicht nur die historische Mühle, sondern auch die Getreidesortiermaschine aus der Zeit nach der Auflösung des Klosters.

Das Klosterwirtshaus serviert von 11 bis 18 Uhr unter dem Motto „Volles Korn“ Klosterküche mit Biss.

Öffentliche Führungen zu Pfingsten

Pfingstsonntag

11 Uhr Gemeinsame Führung für Blinde und Sehende anlässlich des Deutschen Sehbehindertentags

13.30 Uhr durch die historische Klosteranlage

15 Uhr durch die Sonderausstellung „Luther. 1917 bis heute“

Pfingstmontag

13.30 Uhr durch die historische Klosteranlage

15 Uhr „Auf den Wegen des Getreides durch die Klosteranlage“

Eintrittspreise

9 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche Eintritt frei

Teilnahmekosten öffentliche Führung

3 Euro pro Erwachsenem, Kinder frei

