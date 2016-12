Kloster Dalheim feiert 4. Advent

Lichtenau-Dalheim. Fernab von vorweihnachtlicher Hektik lädt das Kloster Dalheim am Sonntag, 18. Dezember, dazu ein, Ruhe zu finden, und ein ursprüngliches Adventsprogramm zu genießen. Ein Mitmachprogramm für Familien, Sonderführungen durch die Ausstellung „Luther. 1917 bis heute“ sowie Bläser- und Vokalkonzerte stimmen auf das nahende Weihnachtsfest ein.

In der Himmelswerkstatt der Klosterschule nehmen Märchen „von Engeln und Teufeln“ Erwachsene und Kinder mit in die Welt der Fantasie (14 Uhr). Unter dem Motto „Himmlische Flugbegleiter“ basteln Familien Engel aus Filz und Draht und backen köstliche Advents-Plätzchen (15 bis 17 Uhr).

Die in Kerzenschein getauchte Klosterkirche lädt zu kleinen Konzerten ein: Um 14.30 Uhr macht das Bläserensemble Eggebrass unter der Leitung von Udo Schlüter den Auftakt des musikalischen Programms. Das Detmolder Vokalensemble präsentiert um 15.30 Uhr unter der Leitung von Andrea Schwager vorweihnachtliche Gesänge vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Öffentliche Führungen durch die Klosteranlage (13.30 Uhr) und die Sonderausstellung „Luther. 1917 bis heute“ (15 Uhr) begleiten das Dalheimer Adventsprogramm. Die Sonderführung um 16 Uhr steht gemäß dem berühmten Weihnachtslied des Reformators unter dem Motto „Vom Himmel hoch“. Sie führt auf der Spur von Weihnachten im Kloster und bei Martin Luther durch Klausur und Sonderausstellung. Das weitläufige Klostergelände des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstifts lädt zu einem Spaziergang durch 800 Jahre Geschichte ein.

Der Klosterladen präsentiert adventliche Angebote von Leckereien aus der Klosterbäckerei über das Dalheimer Lutherbräu bis hin zum Kunsthandwerk. Das Wirtshaus serviert vorweihnachtliche Gaumenfreuden.

Eintrittspreise: Erwachsene 9 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt während der Sonderausstellung frei.

Bei der Teilnahme am museumspädagogischen Programm entstehen Materialkosten von 2 Euro pro Kind. Die Teilnahme an einer öffentlichen Führung kostet 3 Euro pro Person zuzüglich Eintritt. Die Teilnahme am Konzert ist im Eintrittspreis inbegriffen.

Der Zugang zum Klosterwirtshaus ist frei.