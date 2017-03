Klinikum Weser-Egge zieht positive Leistungsbilanz für 2016

Kreis Höxter. Das Klinikum Weser-Egge konnte seine Patientenzahlen im Jahr 2016 weiter steigern. Insgesamt wurden rund 32.400 Patienten versorgt, ein Plus von 3,6 %. Besonders deutlich war die Leistungssteigerung im St. Rochus Krankenhaus Steinheim: Dort war alleine die Belegung in der geriatrischen Abteilung über 10 Prozent höher als im Vorjahr.

„Die Zahlen zeigen uns, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen und Spezialisierungen, die wir seit 2011 nach den Empfehlungen externer Gutachten begonnen haben, in die richtige Richtung gehen und den medizinischen wie gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht werden. Die Entwicklung der Geriatrie im St. Rochus Krankenhaus Steinheim hin zu einem Zentrum für Altersmedizin ist ein gutes Beispiel dafür“, erklärt Geschäftsführer Reinhard Spieß. „Der Trend nach oben hat natürlich zum einen mit dem demografischen Wandel zu tun, der die Zahl akuter und chronischer Erkrankungen steigen lässt. Er beweist aber auch, dass die Patienten uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und sich zusätzlich viele neue Patienten für das Klinikum Weser-Egge entscheiden. Wir konnten unser Einzugsgebiet im vergangenen Jahr deutlich vergrößern.“

Besonders gut entwickelt hat sich im vergangenen Jahr etwa die Klinik für Neurologie am St. Ansgar Krankenhaus, die über 10 % mehr Patienten aufgenommen hat als im Vorjahr. Immer mehr Frauen aus der Region Höxter und den angrenzenden Kreisen entscheiden sich auch für eine Geburt im Klinikum Weser-Egge: Das Team der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe half erstmals seit 14 Jahren wieder mehr als 1.000 Kindern auf die Welt – insgesamt 1.058 Babys im Jahr 2016.

Im St. Josef Hospital Bad Driburg machte sich vor allem der Ausbau der Chirurgie bezahlt: In der Gefäßchirurgie, die auf dem Weg zum zertifizierten Wundzentrum ist, wurden über 10 % mehr Patienten behandelt. Einen Patientenzuwachs brachten natürlich auch die beiden neuen Abteilungen für Psychosomatik am St. Vincenz Hospital Brakel sowie Gefäßchirurgie am St. Ansgar Krankenhaus Höxter.

Nicht zuletzt sei der Leistungszuwachs auch wirtschaftlich positiv zu bewerten: „Die KHWE hat in allen Sparten schwarze Zahlen geschrieben“, so Geschäftsführer Spieß. Auch im Jahr 2017 erwarte das Klinikum einen Zuwachs in der Patientenzahl, unter anderem durch den Ausbau der Kardiologie mit dem Aufbau eines Linksherzkatheter-Messplatzes am St. Josef Hospital Bad Driburg.