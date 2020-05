Klinikum Gütersloh ist dankbar für zahlreiche Spenden und Unterstützungsangebote

Viele Zeichen der Wertschätzung für Mitarbeiter in Zeiten der Corona-Pandemie.

Gütersloh. Privatpersonen, Vereine, Institutionen, Dienstleister und Unternehmen aus der Region: In Zeiten der Corona-Pandemie zeigen viele Menschen ihre Solidarität mit dem Klinikum Gütersloh und bieten ihre Unterstützung an. „Diese Krisensituation hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst, die uns sehr freut und für die wir unheimlich dankbar sind. Es zeigt sehr eindrücklich die Wertschätzung für die Arbeit unserer Mitarbeiter“, so Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh.

Unter den Spendern und Unterstützern sind mehrere Firmen aus dem Kreis Gütersloh und Bielefeld, aber auch viele lokale Vereine, einzelne Familien oder ehemalige Patienten. „Wir haben in den letzten Wochen Atemschutzmasken bzw. selbst genähte Mund-Nasen-Schutzmasken, Schutzvisiere, Desinfektionsmittel, Essenslieferungen, Unmengen an Süßigkeiten, Gutscheine, Geld- und sonstige Sachspenden erhalten“, zählt Maud Beste auf. Darüber hinaus gab es viele weitere Gesten der Wertschätzung, die die Mitarbeiter empfangen durften: „Dazu zählen zahlreiche aufmunternde Worte, entweder im persönlichen Gespräch oder anonym als Plakat oder Kreidebotschaften rund um das Klinikum, aber auch kleine musikalische Konzerte für Patienten und Mitarbeiter. Jedes Lob, jeder Dank und jede noch so kleine Spende von außen ist einfach eine tolle Motivation.“

Das Klinikum Gütersloh bedankt sich ganz herzlich bei folgenden Spendern und Unterstützern:

• Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

• Bertelsmann SE & Co. KGaA

• Die Continentale Bezirksdirektion Kattenstroth seit 1976 GmbH & Co. KG

• Elsässer Flammkuchen Marc O’Connor

• Evangelische Kirchengemeinde Gütersloh

• Feuerwehr Gütersloh

• GigWork GmbH

• JaPeBi Contor GmbH

• Kochatelier Bielefeld

• Koro Turco Gütersloh

• Landfrauenverband Gütersloh

• Medical Point M. Ossenkemper

• Röhr-Bush GmbH & Co. KG

• Schaustellerfamilie August Schneider

• Wemuth GmbH Orthopädieschuhtechnik

• Wortwert/Sprachwerkstatt GmbH

Hinzu kommen zahlreiche Spender, die namentlich nicht genannt werden möchten.