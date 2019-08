Klinikum Gütersloh gehört zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“

Auszeichnung durch das F.A.Z.-Institut:

Gütersloh. Das Klinikum Gütersloh hat es in einer Studie im Auftrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ unter die Top 25% der deutschen Kliniken geschafft: Es gehört in einem Ranking zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“ und landete im bundesweiten Vergleich der Kliniken mit einer Bettenzahl von 300 bis 500 Betten auf Platz 72.

Die Auszeichnung erfolgte durch das unabhängige F.A.Z.-Institut, welches für die Studie unter anderem Qualitätsberichte, Patientenbewertungen sowie Daten aus Klinikführern und Online-Portalen auswertete. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie bestätigt einerseits unsere hohen Qualitätsstandards in der medizinisch-pflegerischen Versorgung, zeigt aber andererseits auch, dass sich Patienten bei uns wohl und in guten Händen fühlen. Zu verdanken haben wir dies dem Engagement unserer mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so Geschäftsführerin Maud Beste. Für die Studie des F.A.Z.-Instituts unter wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management (ISM) wurden Daten von über 2.200 Krankenhäusern in Deutschland analysiert.

In die Bewertung flossen zum einen objektive Angaben aus Qualitätsberichten, wie beispielsweise die Facharztdichte, der Personalschlüssel in der Pflege, der Umfang des nicht-medizinischen Leistungsangebotes, die Barrierefreiheit sowie das Qualitäts- und Hygienemanagement ein. Zum anderen wurden auch emotionale Aspekte wie Weiterempfehlungsraten und Patientenbewertungen einbezogen. Quellen für die Daten dieses sogenannten „Social Listening“ und des gezielten Monitorings von Bewertungsportalen waren der TK-Klinikführer, die Weisse Liste und Klinikbewertungen.de. Die Ergebnisse der sachlichen und der emotionalen Bewertung flossen zu jeweils 50 Prozent in das Endergebnis ein. Die Rangfolge der besten Kliniken in Deutschland wurde abhängig von der Anzahl der Betten in acht Größenklassen kategorisiert. Eine Auszeichnung erhielten jeweils die Top 25%-Häuser je Größenklasse.