Detmold. Am 29. November können Teilnehmerinnen und Teil des Klimaschutzaktionstags beim Elektrotechnikunternehmen Weidmüller viele Eindrücke zu den Themen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in Unternehmen sammeln.

Einen Tag lang Klimaschutz live erleben – das ist das Ziel des Klimaschutzaktionstags, den Weidmüller im Zuge der Klimaschutzaktionswoche der Klimaschutz-Unternehmen e.V. veranstaltet. Die Klimaschutz-Unternehmen e.V. ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich freiwillig zu messbaren und ambitionierten Zielen beim Klimaschutz und der Energieeffizienz verpflichten. Diese Themen gewinnen sowohl im alltäglichen Leben, aber auch bei Unternehmen immer mehr an Bedeutung. Im neuen Weidmüller Kunden- und Technologiecenter können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Tag erleben, wie Klimaschutz in Unternehmen praxisnah umgesetzt werden kann. Das neu errichtete Gebäude mit eigenem Geothermie-Feld und einer Photovoltaikanlage ist ein ganzheitliches Beispiel dafür.

Neben spannenden Eindrücken bei einem Rundgang zu der Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Gebäudes oder einer Führung durch die Weidmüller Kunststofffertigung können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf spannende Beiträge zu den Themen Klimaschutz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Stadtwerke Detmold, der CAE Software und Systems GmbH, der Initiative Energie-Scouts OWL, der Universität Paderborn und dem Geschäftsführer der Klimaschutz-Unternehmen e.V. freuen.

Die Veranstaltung findet am 29. November 2018 in der Zeit von 9:30 Uhr bis 15:00 Uhr in dem neuen Kunden- und Technologiecenter in der Klingenbergstraße in Detmold statt. Zwischen den Vorträgen und bei einem gemeinsamen Mittagessen besteht für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und sich weiter zu den Themen zu informieren. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind bis zum 22. November bei Carsten Nagel (E-Mail: carsten.nagel@weidmueller.com oder telefonisch: +49 (0)5231 / 14-291010) möglich.