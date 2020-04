Kleine große Spenden-Gala zugunsten Paderborner Kulturschaffender

Paderborn.Kurz vor dem Finale des Crowdfundings zum „Paderborner Kultursoli“ wollen es die Organisatoren des Kultursoli Julia Ures (Moderatorin), Olaf Menne (Agentur Lautstrom) und Markus Runte vom Stadtmuseum nochmal wissen: Live aus dem Stadtmuseum heraus läuten sie am Mittwoch, 29. April, ab 20.30 Uhr, den Endspurt der Spendensammlung ein, wagen eine kleine Momentaufnahme in Sachen der Paderborner Kultur in Zeiten von Corona, feiern das, was durch die Hilfe vieler Spender*innen schon geschafft ist, blicken auf spannende Wochen zurück und trommeln nochmal für weitere Unterstützung für Paderborns Kultur und Kulturschaffende. Mit Videobeiträgen dabei sind Jury-Mitglied Karsten Strack, die Schauspielerin Tatjana Poloczek, Schauspieler Herbert Schäfer aus Augsburg, das Online-Projekt „Titanic“ von Paderborner Künstler*innen, die Mundart-Combo Börnsch und viele andere mehr. Und wer schon immer mal mit Paderborns stellvertretendem Bürgermeister Dieter Honervogt telefonieren und sprechen wollte, wird das während der Sendung machen können: Honervogt wird im Stadtmuseum Spenden unter 05251/88 11247 entgegennehmen.

Der Live-Stream kann unter www.kultursoli.de abgerufen werden und wird auf dem YouTube-Kanal der Stadt Paderborn zu sehen sein, ebenso auf mehreren Facebook-Seiten, wie die vom Paderborner Kultur-Soli, der Kulturvereinigung OWL, des Kulturbüro OWL, der Agentur Lautstrom und anderen Kulturseiten.

Noch bis zum 30. April läuft das Crowdfunding Projekt „Paderborner Kultursoli“, bei der gegen eine Spende zahlreiche Dankeschöns zu bekommen sind. Die Gelder werden durch eine Jury für Paderborner Kulturschaffende verteilt, die sich noch bis zum 30. April mit einem Online-Projekt bewerben können. Alle Informationen zum Kultursoli und zur „Kleinen großen Spenden-Gala“ unter www.kultursoli.de. Unterstützt wird die Spenden-Gala von den Stadtwerken Paderborn.