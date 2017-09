Kleine Autos ganz groß

Das war der Bobby Car Solar Cup 2017

Bielefeld. Vergangenen Sonntag, den 17. September, fand auf dem Betriebsgelände der Stadtwerke Bielefeld bereits zum zehnten Mal der Bobby Car Solar Cup statt. Bei diesem einzigartigen Wettbewerb seiner Art tüftelten Schüler und Schülerinnen über ein halbes Jahr lang an ihren selbst getunten Bobby Cars. Zusammen mit ihren Sponsoren entwickelten sie dabei ein renntaugliches Fahrzeug mit Solarmodul, Motor und elektrischem Regler. Fahrgestell, Lenkrad und Hupe durften nicht verändert werden. Ansonsten war der unendlichen Kreativität der kleinen Tüftler keine Grenzen gesetzt. Am großen Tag traten insgesamt 22 Teams aus ganz OWL dann gegeneinander an.

Von 35 Sponsoren und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden die klugen Köpfe finanziell unterstützt. Mit dem Projekt sollen nicht nur junge Talente unterstützt werden, sondern auch auf den Fachkräften Mangel in der erneuerbaren Energie Branche aufmerksam gemacht werden. Den Schülerinnen und Schülern soll die Bedeutung dieses Bereichs nähergebracht werden und sie dazu ermutigen einen Ausbildungsplatz in den Berufen der erneuerbaren Energien zu wählen.

Die 22 teilnehmenden Teams traten in vier Kategorien gegeneinander an: Technische Kreativität, optisches Design, Kopf-an-Kopf-Rennen und Geschicklichkeitsparcour.

In der Kategorie technische Kreativität gewann die Realschule Blomberg, während die Stemweder-Berg-Schule in der Kategorie optisches Design ganz oben auf dem Siegerträppchen stand. Die beste Performance im Geschicklichkeitsparcour lieferte die Gemeinschaftsschule Kalletal ab. Im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen siegte die Realschule Enger. Die Gewinner konnten sich über ein hohes Preisgeld freuen, welches von der Agentur für Arbeit, den Stadtwerken Bielefeld und Verein Deutscher Ingenieure VDI OWL zur Verfügung gestellt wurde.

Auch nächstes Jahr findet der Wettbewerb wieder statt. Anmeldungen sind jetzt schon möglich. Weitere Infos dazu gibt es auf www.bobby-car-solar-cup.de.

Das OWL-Journal gratuliert allen Gewinnern herzlich zu ihren Siegen!

BUZ: Kurz vor Start hält das Team noch einmal zusammen und zieht im Fahrerlager die letzten Schrauben am selbstgetüfltelten, solarbetriebenen Bobby Car.

Foto: Jürgen Riedel / OWL-Journal