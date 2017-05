„ Kleider machen Leute“ am Internationalen Museumstag

Lemgo. Beim 40. Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag, 21. Mai, darf das frisch wiedereröffnete Weserrenaissance-Museum Schloss Brake natürlich nicht fehlen. Passend zum Motto „Spurensuche“ dreht sich an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr alles um das Thema Mode. Wie kleidete man sich vor 500 Jahren? Welchen Stellenwert hatte die Mode zu Zeiten der Renaissance? Aus welchem Material waren die Kleidungsstücke? Und an welchen Vorbildern orientierte man sich? Beim 40. Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag, 21. Mai, darf das frisch wiedereröffnete Weserrenaissance-Museum Schloss Brake natürlich nicht fehlen. Passend zum Motto „Spurensuche“ dreht sich an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr alles um das Thema Mode. Wie kleidete man sich vor 500 Jahren? Welchen Stellenwert hatte die Mode zu Zeiten der Renaissance? Aus welchem Material waren die Kleidungsstücke? Und an welchen Vorbildern orientierte man sich?

Um 15 Uhr bietet das Weserrenaissance-Museum die Führung „Weiberspeck und Manneszier – Kleider machen Leute“ an. Wer Lust hat, kann sich am Internationalen Museumstag auch selbst in nachgeschneiderte Renaissance-Kostüme hüllen und sich gegenseitig fotografieren.

Der Eintritt ist frei!

Nähere Informationen auch im Internet unter www.museum-schloss-brake.de

Foto: Die Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes (links) und Peggy Pfaff vom Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes Lippe testen den sogenannten Weiberspeck © der Veranstalter