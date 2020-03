Klangkosmos Weltmusik – Safar (Afghanistan)

Sufi Musik und klassische Stücke aus der Blütezeit afghanischer Musikkultur. Freitag, 13. März 2020, 20:00 Uhr, Einlass 19:30 Uhr Aula der Alten Schule am Wall, Am Wall 5, 32756 Detmold, Eingang durch das Standesamt

Detmold. Es gibt feinste Klänge vom Hindukusch zu hören! Jenseits der täglichen Bilderflut lohnt es sich, einige spannend bewegte Momente der Musikgeschichte Afghanistans zu erkunden und dem Meisterensemble Safar des „Afghanistan National Institute of Music“ in Kabul zu lauschen, das die letzten im Land lebenden Meistermusiker in einem Ensemble wiedervereint hat.

Der Name des Ensembles hätte nicht treffender gewählt werden können: Safar heißt Reise. Seine Musik ist kraftvoller Ausdruck von Hoffnung, Freude, Leid und Freiheit sowie Werkzeug für Bildung und Wissen. Geleitet wird Safar von Ustad Mohammad Murad Sarkhosh. Nach seinem Abschluss an der Kunst- und Musikabteilung der Universität Kabul begann Ustad Murad Sarkhosh mit seinem Ensemble die wichtige Arbeit zur Erhaltung der afghanischen Volksmusik.

Safar rekonstruieren und vermitteln die komplexen, mündlich tradierten Musikwelten und geben dabei einzigartige Einblicke in die verschiedenen Musiktraditionen Afghanistans, eigentlich gespielt von vier Meistermusikern und zwei ihrer jungen Meisterschülerinnen! Die beiden Meisterschülerinnen Anita (Tanbur) und Meena (Dilruba) haben jedoch glücklicherweise ab Anfang 2020 einen Studienplatz für eine Musikausbildung in Australien erhalten und können leider nicht mit auf die Tournee 2020 kommen.

Ersetzt werden sie durch den Meistermusiker Ustad Rasol Aziz

Ustad Rameen Saqizada – Rubab

Ustad Murad Sarkhosh – Ghichak, Gesang

Ustad Fraidoon – Tabla

Ustad Abdul Latif – Dhol, Thul

Ustad Rasol Aziz – Tanbur

VVK: 9,00 €, ermäßigt: 7,00 € AK: 10,00 €, ermäßigt: 8,00 €

Tickets:

Ermäßigung für: Schüler, Studenten bis 28 Jahre, Auszubildende, Inhaber eines Sozialpasses, Inhaber

der Ehrenamtskarte Detmold, Schwerbehinderte ab GdB 80%

Kartenvorverkauf:

Tourist-Information Detmold im Rathaus am Markt (+49 5231 977 328)

Lippische Landes-Zeitung (+49 5231 911 113)

alle Vorverkaufsstellen von ADticket (Hotline +49 180 6050400*)

Tickets online:

www.adticket.de

*0,20 €/Anruf inkl. MwSt. Festnetz und max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. alle Mobilfunknetze

Veranstalter: KulturTeam der Stadt Detmold, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold, +49 5231 977920

kulturteam@detmold.de, facebook.com/kulturteamdetmold, instagram.com/kulturteamdetmold