Kita-Kinder erstellen ein Buch für Kinder

Viele Tipps zum Spielen und Entdecken in Rodenbeck – Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation am 28. November



Minden. Wo gibt es die besten Plätze zum Spielen in Rodenbeck? Wo stehen interessante Bäume und Pflanzen im Stadtbezirk? Was kann ich Schönes basteln? Auf diese Fragen gibt jetzt ein Buch Antworten – für Kinder und von Kindern. Das wird am Donnerstag, 28. November 2019, um 16.30 Uhr, im Regierungsgebäude (Haupteingang, Weserglacis 2) vorgestellt. Die Buchpräsentation wird von einer Ausstellung umrahmt, die das „Making of“ – also die Entstehung des Buches – noch bis zum 12. Dezember zeigt. Interessierte Besucher*innen werden mit einem Sekt empfangen. Die Idee zum Projekt des Familienzentrums Kita Leonhardi war, dass Mädchen und Jungen ein Buch erstellen, in dem Aktionen zu finden sind, welche zusammen mit den Eltern umgesetzt werden können.

Rodenbeck sei ein Stadtteil mit vielen Facetten. Ein Team aus Erziehern*innen der Einrichtung, Eltern und Kindern habe daher überlegt, was den Stadtbezirk so besonders macht, berichten die Projektleiterinnen Jessica Gancarz und Christine Hohnhaus. Die Kita liegt in Minden-Rodenbeck. Zu verschiedenen Spielplätzen fielen allen Beteiligten auch gleich die Orte ein, die regelmäßig im Rahmen des Projektes „Haus der kleinen Forscher“ (Förderprojekt der Bertelsmann-Stiftung und der Landesregierung) aufgesucht worden sind. Neben zahlreichen Tierarten, die die Kita-Kinder mit ihren Erziehern*innen jedes im Frühjahr erforschen, kamen auch unterschiedliche Pflanzen und Bäume hinzu, so die Projektleiterinnen. Hier konnten die Kinder auf ihre Erfahrungen aus der Gruppenarbeit zurückgreifen und Ideen für das Buch einbringen. Es war den Fachkräften wichtig, die Ideen der Kinder einfach zu halten, um das Buch für die kleinen Leser*innen verständlich zu machen, so die Kita. Da es viele Bilder gibt und auch die meisten Anleitungen in Bildern gehalten sind, sei das Buch auch für Kinder, die das Lesen noch nicht so gut beherrschen, leicht verständlich. Neben einfachen Bastelanleitungen rund um die Natur und Technik gibt es auch viele Spielanregungen, mit denen man Rodenbeck erkunden kann. Die Kinder haben auf dem Weg zum fertigen Buch mit Tablets und Apps gearbeitet, was sich als wichtiger Einblick in die mediale Welt der Möglichkeiten gezeigt habe.

Ermöglicht wurde das Projekt durch eine Unterstützung aus dem Quartiersfonds Rodenbeck, der wiederum zum großen Teil (90 Prozent) vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert wird, worüber sich die Kita sehr freut. Für die Zukunft können sich die Erzieher*innen auch vorstellen, das Buch in Intervallen mit verschiedenen Einrichtungen zu überarbeiten und neue Ideen für den Stadtteil für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die kostenlosen Stadtteilführer werden an verschieden Orten ausliegen: in den Kitas in Rodenbeck, im Quartiersbüro und im Jugendamt. Langeweile in Rodenbeck? Gibt es nicht! „Schau in unser Buch…“