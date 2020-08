Kita-Eröffnung in der Paderborner Südstadt

Paderborn. Nicht nur die Kinder starten in diesen Tagen mit einem Lachen im Gesicht ins neue Kita-Jahr: Stephanie Joswiak, Leiterin der Kita „Drei Hasen“ in der Paderborner Südstadt, empfängt mit spürbarer Freude die ersten Gruppen in der neuen, top ausgestatten Zweigstelle an der Karlstraße. Das Gebäude an der Ecke zur Kilianstraße wird seit dem Sommer 2019 komplett saniert – jetzt ist der Innenbereich der Kita fertig.

Das gemeinsame Projekt von Stadt und der AMIVV-Gesellschaft ist für beide Akteure eine Premiere: Es ist seit vielen Jahren das einzige Projekt, bei dem die Stadt private Flächen anmietet. Ursprünglich hatten die Investoren Mark und Olav Engels den Neubau als reines Wohn- und Geschäftshaus geplant. Aufgrund des hohen Bedarfs an Kita-Plätzen in der Südstadt zeigten sich die beiden Bauherren aber schnell aufgeschlossen für die Anfrage der Stadt, das Untergeschoss als Kindertagesstätte auszubauen. Für die nächsten 25 Jahre – mit der Möglichkeit einer Verlängerung – wird die Stadt Paderborn die Räume in der Südstadt mieten. Auch Petra Erger, Leiterin des Paderborner Jugendamtes, ist glücklich über die Kooperation, denn: „Insbesondere der Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren wird weiterhin steigen, so dass auch in Zukunft mit einer großen Nachfrage zu rechnen ist.“

Insgesamt investiert die Stadt 500.000 Euro in den Ausbau der komplett barrierefreien Kita an der Karlstraße, die sich im Innenbereich über 600 qm erstreckt. Die Außenspielfläche wird noch mal 580 qm betragen – hier sind die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. In der Zweigstelle der „Drei Hasen“-Kita ist so Platz für drei neue Gruppen mit insgesamt 65 Kindern. Bürgermeister Michael Dreier freut sich über das „kleine Bildungsquartier“, das so mit der Karlschule in unmittelbarer Nähe in der Südstadt entstanden ist und bedankt sich bei Olav und Mark Engels für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Neben der Kita im Untergeschoss entstehen in dem Gebäude außerdem 20 Wohnungen zwischen 30 und 155 qm Größe. „Damit haben wir alle Generationen unter einem Dach“, zeigen sich die Brüder ebenfalls sehr glücklich über das gemeinsame Projekt.

In der neuen Kita stehen den Kindern großzügige Gruppenräume mit moderner Ausstattung, ein großer Spiel- und Turnraum, kindgerechte Sanitäranlagen und ein separater Raum für den Mittagsschlaf zur Verfügung. Während der Führung durch die noch unbenutzten Räume fasst Leiterin Stephanie Joswiak ihre Freude zusammen: „Es ist einfach traumhaft schön.“