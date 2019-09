Kissinger Karabettherbst, Frederic Hormuth – Bullshit ist kein Dünger

Am Freitag, 27. September, eröffnet Frederic Hormuth mit seinem Programm „Bullshit ist kein Dünger“ den diesjährigen Kissinger Kabarettherbst und leistet kabarettistische Erste Hilfe. Die Veranstaltung findet um 19:30 Uhr im Rossini-Saal statt.

Bad Kissingen. Trump twittert, Gauland giftet und Naidoo nölt. Heidi Klum hat leider kein Foto für dich und im Radio ist noch immer andauernd dieser Seitenbacher. Überall wird so viel Mist geredet. Und aus diesem Bullshit erwächst nichts Produktives, er macht nur alles platt und stinkt. Wenn die Sprücheklopfer Kabarett oder Comedy machen, wird es manchmal lustig.

Wenn sie es ernst meinen, wird es gefährlich. Da kommt Frederic Hormuth ins Spiel. Er eröffnet als „der Buzzer“ den Kissinger Kabarettherbst: Wenn er die Bühne betritt, hält er mit seinem leuchtend roten Notaus – Taster die Maschinerie unseres hochtourigen Alltags an. Um zu sc hauen, was passiert ist und wen es wie erwischt hat. Um kabarettistisch Erste Hilfe zu leisten mit lindernden, hochdosierten Gags und Songs, die sich wie ein schützender Verband auf die Hirnwindungen legen. Und dort alles zusammenhalten. Hormuth stoppt das „bekloppte Getriebe der Welt “ und beginnt mit seinen satirischen Wartungsarbeiten. Nach zwei Stunden hat das Publikum so viel gelacht und gedacht, dass es wieder fit ist für den Wahnsinn außerhalb der Bühne. Als Buzzer ist Hormuth eine Art Crash -Kur gegen den Knoten im Kopf. Wenn er „gebuzzt“ hat, sitzt der Zuschauer mit ihm im ruhigen Auge des Bullshit – Tornados und wundert sich, was da so alles an ihm vorbeifliegt.

Das ist Kabarett als High – Energy – Auszeit. Mehr Unterhaltung und Einsichten kann man für einen einzigen Tastendruck nicht bekommen. Weitere Veranstaltungen des Kissinger Kabarettherbsts im Überblick • Willy Astor, „Jäger des verlorenen Satzes – Das Programm für Wortgeschrittene“: Samstag, 12. Oktober, 19:30 Uhr im Kurtheater • Well – Brüder aus’m Biermoos, „Vom bayerischen Paradies“: Samstag, 19. Oktober, 19:30 Uhr im Kurtheater • Nessi Tausendschön, „30 Jahre Zenit – Operation ‚Goldene Nase‘“: Freitag, 25. Oktober, 19:30 Uhr im Kurtheater • Rolf Miller, „Obacht Miller“: Samstag, 2. November, 19:30 Uhr im Kurtheater • CAVEMAN mit Martin Luding, „Du sammeln, ich jagen!“: Samstag, 9. November, 19:30 Uhr im Kurtheater • Lisa Fitz, „Flüsterwitz“: Mittwoch, 13. November, 19:30 Uhr im Kurtheater Sebastian Reich & Amanda, „Glückskeks“: Freitag, 22. November, 19:30 Uhr im Max – Littmann – Saal.

Eintrittskarten sind in der Tourist – Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048 – 444 oder unter folgender E – Mail – Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Der Flyer mit allen Veranstaltungen des Kabarettherbstes liegt an der Tourist – Information Arkadenbau aus und kann online unter www.badkissingen.de/FlyerKissingerKabarettherbst heruntergeladen werden.