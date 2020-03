KiRaKa kommt! (ein bisschen) an die Laborschule Bielefeld

Bielefeld. Eine Woche lang Radio machen – das hatten sich die Viertklässler der Laborschule in Bielefeld gewünscht. Das Team von WDR5 KiRaKa hatte alles geplant, um mit den Kindern dort vor Ort eine Woche lang Programm zu machen – Umfragen, Reportagen, Nachrichten.

KiRaKa kommt! findet statt – am Telefon! Dann kamen die Schulschließungen dem Projekt „KiRaKa kommt!“ scheinbar dazwischen – und die Enttäuschung war riesig. Doch die Radiomacher*innen haben sich etwas einfallen lassen. WDR5 KiRaKa-Reporterin Christina Pannhausen wird per Telefon Radiobeiträge mit den Kindern erstellen und die Kinder erzählen außerdem live in der Sendung von ihrer Schule und ihrem Alltag.

Alle Beiträge und Gespräche werden von Dienstag, 31. März bis Donnerstag, 2. April, abends bei WDR5 KiRaKa gesendet. So können die Kinder doch noch ein bisschen „Radioluft“ schnuppern. Am Freitag, 3. April, werden die Kinder außerdem bei Ratespiel dabei sein. Sechs Schüler*innen können – telefonisch zugeschaltet – stellvertretend für ihre Schule ein Hörspiel- und Bücherpaket gewinnen. So erleben die Kinder auch das große Finale jeder Kiraka kommt!-Woche noch mit – und trotzdem können alle sicher zuhause bleiben.

Die Kinder und das Team würden sich freuen, wenn sie über die besonderen Radioauftritte der Kinder berichten würden.