Kindertagesstätte Domental in Bewegung!

Büren. Mit viel Spaß und Freude an Bewegung haben 58 Kinder des Bewegungskindergartens Domental in Büren das Kinderbewegungsabzeichen, kurz KIBAZ absolviert. Das Kibaz wurde vom Sportverein SV 21 Büren in Kooperation mit der städtischen Kindertagesstätte Domental für alle Kita-Kinder im Alter von 3-6 Jahren angeboten.

Da sich die provisorische Gruppe des Kindergartens in der ehemaligen Almeschule befindet, hatten die Kinder, die Übungsleiterin des Sportvereins Regina Ziegenhahn und die Erzieherinnen des Kindergartens die Möglichkeit eine „Kibaz-Aktions-Woche“ in der dortigen Sporthalle zu erleben.

Zehn Bewegungsstationen zu den Bereichen der motorischen, der psycho-emotionalen, der sozialen, der kognitiven und der Wahrnehmungsentwicklung wurden in Form eines Parcours absolviert. Hierbei konnten die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten, ihre Talente und ihre Stärken entdecken und zeigen.

Anschließend folgte im Stammhaus des Kindergartens eine kleine feierliche und bewegte Urkundenübergabe. Bevor sich die Kinder an einem gesunden Sportsnack, ausgerichtet von den Eltern bedienen konnten, wurde ihnen von Regina Ziegenhahn, vom SV 21 Büren eine Urkunde überreicht.

Natürlich durften auch die Kleinsten des Kindergartens nicht fehlen. An einem Vormittag konnten die ein- und zweijährigen Kinder ihre bereits erlernten motorischen Fähigkeiten in der gut ausgestatteten Turnhalle der Kita zeigen. Auch ihnen wurde von den Erzieherinnen eine „Mini-Bewegungsurkunde“ überreicht.