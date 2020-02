Kindernotfalltraining beim DRK

Paderborn. Sicherlich haben Sie sich auch schon oft die Gedanken gemacht, „ Was ist wenn meinem Kind etwas passiert?“ „Wie kann ich helfen?“ Am 19.02.2020 wollen wir in 3 Unterrichtseinheiten auf die wichtigsten Fragen der Teilnehmer eingehen und Ängste abbauen. Der Kurs findet von 18.00 Uhr -20.30 Uhr in den Räumlichkeiten der DRK- Geschäftsstelle, Neuhäuser Str.- 62-64 in Paderborn, statt. Der Kurs richtet sich an alle Interessierten, die einfach und schnell helfen wollen, wenn das Kind Hilfe benötigt. Die Kursgebühr beträgt 15 Euro.

Anmeldungen sind online unter www.drk-paderborn.de oder telefonisch unter (05251) 1309337 möglich. 339