Kindern ein Zuhause geben: Bundesverdienstkreuz für Yvonne und Hubertus Lüttig aus Borchen

Sie kümmern sich seit Jahren um Kinder, die rund um die Uhr betreut werden müssen.

Paderborn. Sie kümmern sich seit Jahren um Kinder, die rund um die Uhr betreut werden müssen. Um Kinder, die ohne Yvonne und Hubertus Lüttig aus Borchen niemals ein Familienleben kennengelernt hätten, weil sie aufgrund ihrer Erkrankungen oder Beeinträchtigungen in Dauerpflegeinrichtungen oder einem Hospiz hätten untergebracht werden müssen. „Wir nehmen ein Kind, so wie es ist“: Das Ehepaar hat es sich selbst zur gemeinsamen Aufgabe gesetzt, Geborgenheit und Liebe, ein Zuhause zu schenken.

Persönliche Lebenswünsche stehen oft hintenan. Für diese außerordentliche und vorbildliche Lebensleistung hat der Bundespräsident den Pflegeltern Yvonne und Hubertus Lüttig das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Landrat Manfred Müller überreichte im Rahmen einer Feierstunde die Ordensinsignien und richtete gleichzeitig die Glückwünsche des Ministerpräsidenten und des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Regierungspräsidentin Detmold aus.

Yvonne und Hubertus Lüttig: „Wir nehmen ein Kind, so wie es ist“. Alles begann 2002: Das Ehepaar Yvonne und Hubertus Lüttig bewarb sich beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Paderborn als Pflegefamilie. Die Betreuung und Vermittlung von Kindern in Adoptiv- oder Pflegefamilien hat beim SkF eine lange Tradition. Der Beratungsdienst „Westfälische Pflegefamilien“ ist für Kinder und Jugendliche eingerichtet worden, die in ihrer Herkunftsfamilie nicht versorgt werden können, weil sie intensive Betreuung und medizinisch versierte Hilfe benötigen. Das Ehepaar Lüttig äußerte den Wunsch, ein krankes Kind oder auch ein Kind mit Behinderung aufzunehmen. Yvonne Lüttig ist gelernte Krankenschwester und hat somit auch den erforderlichen medizinischen Hintergrund. Ihre erste Pflegetochter war wenige Monate alt, als sie zu ihnen kam. Dank der intensiven Förderung und dem liebevollen Umgang entwickelte sich das kleine Mädchen, gemessen an der Schwere seiner Leiden, erstaunlich gut. Die Pflegeeltern entschieden sich, weitere Kinder im Säuglings- und Kleinkinderalter mit schwersten Beeinträchtigungen aufzunehmen. 2014 starb ihre erste Pflegetochter mit gerade mal 12 Jahren. Diesem Schicksalsschlag folgte großes persönliches Glück: Das Ehepaar wurde Eltern von einem kleinen Mädchen. Heute leben in der Familie zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter zwischen vier und 13 Jahren.