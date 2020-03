Kinder- und Jugendzeltlager zum 3. Mal in Ahden

Ahdener Vereine laden ein

Büren. Das Tambourcorps, der Volkstanzkreis und Ballsportverein (BSV) sowie die freiwillige Feuerwehr Ahden richten vom 07. bis 09.08.2020 die mittlerweile 3. Auflage des beliebten Kinder- und Jugendzeltlagers in Ahden an der Hellweghalle aus. Der Event findet alle 2 Jahre statt. Die Teilnahme ist von 8-17 Jahren möglich und Anmeldungen werden ab sofort und bis zum 15.05. beim Orga-Team um Marina Brieler, Theresa Jakobi, Katrin Stroth, Dominik Wegener, Arwed Suermann und Tobias Brandauer entgegen genommen. Zudem liegen bei der Filiale der Volksbank Wewelsburg-Ahden eG in Ahden Anmeldebögen aus.

„Wir haben ein abwechslungsreiches Programm geplant. Mit einer Nachtwanderung, einer Spiele-Olympiade und vielen weiteren Aktivitäten wollen wir allen Kids ein tolles Wochenende in den Sommerferien und direkt vor der Haustür ermöglichen. Das schweißt zusammen und die Kinder lernen auch die Vereine kennen“, berichtet Marina Brieler vom Tambourcorps Ahden für das Orga-Team. „Auch die Speisen werden ehrenamtlich von den Vereinen vorbereitet. Die Zelte erhalten wir u. a. vom Kreis Paderborn“.

Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr wieder der Dorfrat Ahden e.V. übernommen, in dem alle Ahdener Vereine vereint sind. „Jedes Kind kann sich mit einem Unkostenbeitrag von insgesamt nur 10 Euro anmelden. Hier sind alle Kosten für Verpflegung, Zelt und Co enthalten. Machbar ist dies nur, da uns viele Sponsoren unterstützen.“ Diese sind Just Estrich-Böden, Elektro Karthaus, Saba-Pet, Stuckateurmeister Jochen Kluth, Lichtenstein Medien, Bürener Versicherungs Contor BÜVERCO GmbH, Bürgerstiftung Büren, Dorfrat Ahden, der Kreis Paderborn sowie die Stadt Büren.

„Ich freue mich sehr darüber, dass die Vereine in Ahden so gut zusammenarbeiten und ein solch tolles Angebot auf die Beine stellen. Gerne unterstützen wir natürlich dieses Angebot mit einem Zuschuss und wünschen schon heute allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine tolle Zeit“, so Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

www.ahden.de