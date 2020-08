Kinder entdecken Neues – Eröffnung des neugestalteten Kinderspielplatzes Frieda-Nadig-Weg

Detmold. Der Platz war deutlich in die Jahre gekommen und die vorhandene Ausstattung entsprach nicht mehr den Anforderungen hinsichtlich der zu erfüllenden Normen und der Sicherheitsauflagen. Zur Neugestaltung wurden Anlieger, Eltern und Kinder vor Ort beteiligt. Die gesammelten Wünsche und Anregungen sind in die Planung eingeflossen und anschließend umgesetzt worden .

So bietet der Spielplatz jetzt attraktive Spielgeräte für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren. Hierzu gehören etwa ein großes Seilklettergerät, eine Hangrutsche, ein Reck oder ein Tipi. Für Kleinkinder gibt es einen großzügigen Sandspielbereich mit einer Sandbaustelle, Federwipptieren und einer Schaukel.

Angrenzend an die unterschiedlichen Spielflächen ist der Boden zu Spielhügeln modelliert worden. Ein „Abenteuerpfad“ verläuft jetzt über das gesamte Gelände und verbindet spielerisch alle Bereiche zu einem zusammenhängenden Spielerlebnis. Die beiden Zugänge des Spielplatzes sind durch neue Pflasterflächen miteinander verbunden worden ,die an zwei Stellen zum Verweilen und mittels Sitzmöblierung zum Sitzen einladen. Eröffnet wurde die neue Anlage durch Martin Kölczer (seit dem 1. Juli 2020 neuer Fachbereichsleiter des Fachbereiches 6 Stadtentwicklung) und Susanne Hoffjann (Team Umweltschutz und Freiraumplanung). Für die Umgestaltung des in der ehemaligen Britensiedlung gelegenen Spielplatzes gab es außerdem Fördermittel.