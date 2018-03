Toben ausdrücklich erlaubt

Paderborn. Von Mittwoch, den 04. bis Sonntag, den 08. April 2018 verwandelt sich der Schützenhof Paderborn fünf Tage lang in eine Indoor-Spielewelt für die ganze Familie. Unzählige Spielattraktionen laden ein zur zweiten Auflage der „Kids Fun World“.

Gemeinsam mit ebel events präsentiert der Schützenhof Paderborn vom Mittwoch, 04. bis einschließlich Sonntag, 08. April 2018 die „Kids Fun World“. Auf 3.000 gut beheizten Quadratmetern findet jeder zwischen Bungee-Trampolin, Elektro Quad oder Piratenschiff das

richtige Gerät, um nach Herzenslust zu toben und zu spielen. Kreative Köpfe kommen in einem eigenen Bereich mit jeder Menge Mitmachangeboten auf ihre Kosten. Die Halle öffnet an allen Tagen zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt für Kinder bis einschl. 2 Jahre 4,00€, für Kinder ab 3 Jahre 8,50€ und für Erwachsene 4,00€. Für die richtige Stärkung zwischendurch gibt es in der Halle Speisen und Kaltgetränke, Kaffee, süße Knabbereien und Kuchen. „Wir wollen damit nicht nur den Kindern aus der Region eine Möglichkeit bieten, dieses Wochenende aufregend zu gestalten. Auch Familien mit einem weiteren Anfahrtsweg sind herzlich eingeladen uns zu besuchen. Schließlich ist die Halle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln problemlos zu erreichen.“ erklärt Gerd Ebel, Geschäftsführer von Ebel events.

Foto: ©Ebel events