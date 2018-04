Kevin Ziegler verlässt die Seidensticker-Gruppe

Bielefeld.Kevin Ziegler, Head of Distribution and Business Development Seidensticker Shirts & Blouses, wird zum 30. September 2018, die Seidensticker-Gruppe auf eigenen Wunsch verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung außerhalb des Unternehmens zu stellen.

Der 38-jährige wechselte 2013 von Philipp Plein als Head of Retail zum Bielefelder Hemden- und Blusenspezialisten und übernahm 2015 als Head of Distribution and Development Seidensticker Shirts, zusätzlich zur Führung des Retails, die operative Gesamtverantwortung für den Hemden-Vertrieb der Marke Seidensticker. Seit Januar 2018 steht er darüber hinaus dem Blusen-Vertrieb von Seidensticker vor.

„Kevin Ziegler hat mit seinem ausgeprägten Vertriebs- Know-how und seinem Gespür für internationale sowie digitale und technologische Entwicklungen, die das Kaufverhalten der Konsumenten nachhaltig beeinflussen, den Erfolg von Seidensticker maßgeblich mitgeprägt. Daher bedauern wir seine Entscheidung, wünschen ihm aber für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute“, erklärt Frank Seidensticker.

Kai Graf, der bisher den Wholesale Vertrieb für den Bereich Seidensticker Hemd leitet, wird zukünftig die Verantwortung für den gesamten Wholesale Vertrieb der Marke Seidensticker tragen und direkt an die geschäftsführenden Gesellschafter Frank und Gerd Oliver Seidensticker berichten. Der 38-jährige kam 2017 von der Rösch Fashion GmbH & Co. KG., wo er als Geschäftsführer zuletzt den Vertrieb und das Marketing des Unternehmens verantwortete.

Marc Biggemann wird weiterhin als Creative Director die erfolgreiche Neuausrichtung der gesamten Marke maßgeblich mitbestimmen und begleiten. Seit Juli 2016 ist der 47-jährige für das Bielefelder Unternehmen tätig.